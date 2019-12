El Club Natació de voleibol torna amb un segon lloc de la Copa d’Espanya

La secció de voleibol del Club Natació Sabadell ha tancat l’any amb la participació de sis dels seus equips a la 7a edició de la Copa d’Espanya, torneig que organitza la Federació Espanyola i en què aquest any han pres part 424 equips. Un equip juvenil masculí i un cadet femení a Valladolid, i dos equips alevins masculins, un infantil masculí i un de femení a Guadalajara, han estat els que han defensat els colors del Club durant els 4 dies de competició. En total, 46 esportistes i 6 entrenadors, més un important nombre de familiars, han format part de l’expedició blanc-i-blava.

A més dels partits jugats pels diferents equips durant el torneig, la federació ha organitzat dos partits d’All Star (un de masculí a Valladolid i un de femení a Guadalajara) amb els millors jugadors de Superlliga, que representa una molt bona experiència per tots els participants. Pel que fa a l’àmbit estrictament competitiu, enguany s’han repetit els bons resultats que ja es van obtenir l’any passat, col·locant quatre dels equips vallesans entre els quinze primers de les seves categories. Tots els equips de la secció han disputat el torneig a un gran nivell. Igual com ja va passar l’any passat amb l’aleví femení, cal destacar el subcampionat aconseguit pels nois de l’aleví blanc que, entrenats per Roberto Pozzato, es van emportar la segona plaça després de tancar un torneig excepcional i en què només van perdre una ajustada final contra el Wefferent Mintonette d’Almería, en el set de ‘tie-break’ per 15-17. Un gran balanç.

Aquestes han estat les classificacions finals dels equips del Club Natació Sabadell:

Aleví masculí blanc: segon; Aleví maculí blau: onzè; Infantil blanc: dotzè (Grup 1); Infantil masculí: quinzè; Cadet blau: dinovè (Grup 3); Juvenil masculí: vint-i-tresè.