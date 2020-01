El Sabadell vol coronar-se campió d’hivern a Vila-real

Torna el futbol després de l’aturada nadalenca amb un plat fort i el primer repte arlequinat per l’any 2020. El Sabadell, líder solitari, acaba la primera volta del campionat aquest dissabte (17 hores) al Mini Estadi de Vila-real amb la possibilitat de coronar-se campió d’hivern. La victòria sobre el filial groguet li donaria aquest títol honorífic. En cas d’empat o derrota hauria d’esperar els resultats dels seus immediats perseguidors, Castelló i Espanyol B, que afronten també desplaçaments complicats al Camp d’Esports de Lleida i l’estadi Johan Cruyff blaugrana respectivament, també aquesta tarda de dissabte.

Per al tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, el títol d’hivern és només “un indicatiu que estem fent bé les coses. Passi el que passi a Vila-real, l’equip ha fet una gran primera volta. Sabem, però, que a la segona sempre costa més guanyar perquè els equips juguen al límit per aconseguir els seus objectius. Caldrà treballar i competir encara millor”, subratlla. Tampoc es refia de l’actual situació del filial groguet dirigit pel tècnic exarlequinat Miguel Alvarez. “És una posició molt enganyosa perquè té jugadors de gran qualitat i talent que aviat estaran a Primera Divisió. Va començar molt bé i cal recordar que va guanyar a Castelló, però va perdre els punts al despatx. Això el va afectar negativament. Ens espera un partit molt difícil i haurem de fer moltes coses bé si volem guanyar”. El Sabadell mai ha aconseguit la victòria al camp del Vila-real B militant a Segona B: un empat a zero entre 5 derrotes. En canvi, sí que es va imposar en l’únic duel disputat a Segona A, la temporada 11/12 (3-4). Lanzarote va ser un dels golejadors en aquell partit.

Fernando Pajarero és la principal baixa forçada. El central va patir aquesta setmana un cop a la cuixa dreta que va desembocar en una ruptura muscular i també va provocar un hematoma que va requerir un drenatge a l’hospital on ha estat ingressat el jugador aquests últims dies. Això ha propiciat la convocatòria del jugador juvenil Gerard Marquilles mentre David Acedo i Alberto Leira han tornat a quedar fora. L’expedició arlequinada ha marxat aquest divendres a la tarda cap a La Plana, on tornarà la setmana vinent per arrencar la segona volta contra el Castelló, partit oficialment programat pel diumenge 12 de gener a les 12 hores. L’horari matinal és degut a les obres de millora de l’enllumenat del Nuevo Castàlia.

El Vila-real B té problemes aquesta temporada a casa, on només ha guanyat 3 partits i va encadenar sis consecutius sense conèixer la victòria. L’última derrota al camp del Prat (3-1) l’ha deixat despenjat momentàniament de la zona de privilegi, però la seva qualitat sempre li dóna opcions de tornar a lluitar pel ‘play-off’ que ha disputat en tres de les quatre últimes temporades. El partit serà dirigit pel col·legiat balear Miguel Domato Pedreira.