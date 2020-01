Diccionari de neologismes per moure’s a les xarxes socials

Escoltes converses entre joves i no saps de què parlen? Aprofitem l’inici de l’any presentar alguns dels termes de moda en la comunicació per internet.

‘Crush’

Es refereix a l’amor platònic digital: Una persona que segueixes molt a les xarxes socials i t’agrada físicament, tot i que (en principi) mai coneixeràs.

‘Stalker’

Quan aquest amor passa a ser quasi assetjament i el segueixes a tots els canals.

‘Ghosting’

Quan tens una relació esporàdica amb algú i desapareixes del mapa sense acomiadar-te.

‘In real life’

Quan algú escriu IRL fa referència al fet que això passa a la vida real.

‘Doble Check’

La síndrome d’estar mirant el telèfon mòbil constantment per veure si la persona a la qual has escrit ja ha rebut el missatge. Fa referència als dos ‘checks’ que mostra l’App WhatsApp.

‘Text Ansiety’

Segona passa de l’anterior: L’ansietat que genera que la persona a la que has escrit per telèfon ‘et deixi en vist’: ja tens els dos ‘checks’, però no et contesta.

‘Sexting’

Es refereix a l’intercanvi de missatges eròtics per telèfon.

‘Send nudes’

Expressió que s’utilitza per demanar a la persona amb la que xateges que t’envii una fotografia eròtica.

‘FOMO’

Conegut en anglès com ‘Fear of missing out’, es tracta de l’ansietat que genera estar sense telèfon mòbil (ja sigui per falta de cobertura o bateria, estar dins un avió…). I per tant, la por a perdre’t coses que estan passant o saber si algú t’està intentant contactar.

‘Scopa tu mana’

Expressió que un usuari escriu a Twitter adjuntant una fotografia, per tal que la gent comenti quina opinió li genera aquella imatge.

‘LOL’

Expressió per dir que quelcom fa gràcia.

‘FYI’

Abreviatura de ‘For your information’. Vol cridar l’atenció de l’emissor.

‘Pretend to be shocked’

Expressió per dubtar de la credibilitat i capacitat de sorpresa d’algun missatge rebut o piulada a Twitter.

‘Male teers’

Traduït com ‘llàgrimes d’homes’, és l’expressió utilitzada a Twitter per usuàries feministes per referir-se als homes que es queixen de les ‘feminazis’. Els homes que intenten apartar-se d’aquests usuaris fan servir el ‘Not all men’.

‘Señoro’

És el neologisme de les usuàries feministes per referir-se als homes masclistes. Altres expressions feministes són ‘pavo cállate’, ‘a llorar a la llorería’, ‘claro que sí, guapi’ i referir-se a ells com ‘ofendiditos’.

A quina generació pertanys?

‘Generació Z’

Nascuts entre 1994 i el 2000. L’actual generació d’adolescents i joves, que han popularitzat estils musicals com el ‘trap’ i el ‘reggaeton’ i els agrada ‘perrear’. Són nadius digitals.

‘Generació Millenial’

Nascuts entre 1981 i 1993. També coneguda com a generació Y, són els fills del canvi de mil·lenni. Arrenquen la digitalització d’adolescents.

‘Generació X’

Nascuts entre 1969 i 1980, aquesta generació va tenir referents com els actors ara Keanu Reaves i Winona Rider. Viuen la digitalització d’adults (joves).

‘Generació Baby Boom’

Nascuts entre 1949 i 1968, tota la generació naixent durant la dictadura.