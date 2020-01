Berta Prat, tercera màxima golejadora al Campionat d’Espanya cadet d’handbol

La jugadora de l’OAR Gràcia, Berta Prat, va ser l’única representant sabadellenca en el Campionat d’Espanya per autonomies celebrat a diverses localitats de Cantàbria. La jugadora local va una de les notes destacades en una selecció cadet femenina que no va poder revalidar el títol aconseguit l’any passat. Catalunya es va mostrar massa insegura durant el torneig. Salvà pels pèls l’accés a quarts de final, però la irregularitat li passà factura i no va superar l’eliminatòria contra Euskadi (24-17). En l’intent d’acabar en la 5a posició, dilluns va fer el millor partit (30-25) i es va treure l’espina de la derrota contra Navarra a la fase grups. Dimarts, en la darrera actuació, va tornar a la línia d’alts i baixos i en el tram decisiu es va veure superada per Galícia (25-31). Sisè lloc per a Catalunya que va tenir en Berta Prat, amb 18 gols, la tercera màxima golejadora després d’Ester Somaza (22) i de Mireia Pacual (19).

En la competició femenina l’única selecció catalana que va accedir a la final va ser la infantil. Es va haver de conformar amb la plata, ja que va perdre contra Navarra per 16-22. El resultat al descans era esperançador (10-7), però a la segona part el conjunt navarrès va capgirar el marcador i amb una demostració de fermesa defensiva i d’encerts en les possessions (parcial 6-15) es proclamà campió. Quant a la juvenil, el 9è lloc indica que tampoc va estar a l’altura d’altres seleccions autonòmiques que han fet un pas endavant. Se li gira feina, doncs, a la Federació Catalana si vol que la línia femenina recuperi prestigi, tenint en compte que serà l’organitzadora del Campionat del 2021 amb Blanes, Lloret i Malgrat com a seus principals.

En canvi, les seleccions catalanes en categoria masculina van ser les dominadores. Èxit total per als conjunts infantil, cadet i juvenil que van mostrar una superioritat inqüestionable sobre els seus rivals fins a penjar-se l’or. En la final infantil, Catalunya s’imposà a Andalusia per 25-18. En la cadet, a Navarra per 27-23. I en el partit decisiu juvenil, cloenda del campionat, Catalunya va engrandir el palmarès amb el 32-24 contra Madrid.