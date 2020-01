El nou centre logístic de Moventia al Vallès serà a Sant Pau de Riu-sec

Moventis, l’empresa de transport col·lectiu de persones del Grup Moventia, tindrà un nou centre logístic al polígon de Sant Pau de Riu-sec de Sabadell. La companyia de mobilitat sabadellenca està construint a la zona sud de la ciutat una base d’aparcament per a tots els autobusos que operen al Vallès. Es tracta, doncs, de la primera aposta que fa una empresa productiva per instal·lar-se en aquesta àrea comercial.

En aquest nou centre logístic hi dormiran uns 140 autobusos que operen a la comarca. “Els moviments de terres estan fets i en sis mesos ens podrem traslladar del tot”, ha explicat el president de Moventia, Miquel Martí, que ha afegit que amb aquesta “traurem els busos de Sabadell i els portarem a una zona millor”. Si més no, el nou equipament serà beneficiós des del punt de vista mediambiental per la ciutat i per l’impacte acústic que té el trànsit d’aquests autobusos. “Amb el creixement que hem tingut no érem capaços de tenir els vehicles aparcats com calia”, ha assenyalat Martí.

De fet, la ubicació del nou pàrquing és ideal perquè és la porta d’entrada a Sabadell i està ben comunicada –a un quilòmetre de la B-30 i a 500 metres de l’autopista C-58–. “Està en el rovell de l’ou per a tots els nostres busos de principi i final de línia que operem logísticament al Vallès”, ha destacat el president del grup.

Concessionaris de camions

Movento, l’empresa del grup Moventia dedicada al transport privat, també tindrà un espai a Sant Pau de Riu-sec. Es tracta de dos concessionaris de vehicles industrials que es traslladaran al polígon sabadellenc: Renault Trucks i Mercedes-Benz. Aquestes dues concessions estan ubicades actualment al carrer Joanot Martorell de Sabadell –Vallès Automoción–, i al carrer Venus de Terrassa –Stern Motor Mercedes-Benz Vans–, respectivament. “Quedarà una instal·lació molt maca i amb totes les noves tecnologies”, ha assegurat Martí.

El polígon de Sant Pau de Riu-sec de Sabadell, inicialment projectat per retornar el caràcter industrial i productiu de la ciutat, es va consolidar com a pol comercial metropolità especialitzat en el sector de la llar gràcies a les bones comunicacions i la presència d’Ikea, que va obrir les portes el desembre de 2012. Per això es preveu que l’arribada del Grup Moventia faci de tractor per altres companyies i s’impulsi econòmicament la zona. “No som els únics que estem aterrant”, ha indicat el president de Moventia, que ha afegit: “Volem que amb la nostra aparició es doni impuls al polígon que té el seu paper a l’entrada de Sabadell”.