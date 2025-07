La Cambra de Comerç accelerarà 10 startups tecnològiques

El programa Impulsa Startup, totalment subvencionat, ofereix acompanyament personalitzat, mentorització experta i tutorització per ajudar els projectes a créixer i valorar el seu model de negoci

La Cambra de Comerç ha donat el tret de sortida a l'acceleració de 10 startups de base tecnològica, en el marc de la segona edició del programa Impulsa Startup - "Despega", una iniciativa cofinançada pel Fons Social Europeu+, amb el suport de la Cámara de España, Conector Startup Accelerator i Nuclio Founders.

Les startups seleccionades han estat escollides per la seva proposta innovadora, el seu potencial d'escalabilitat i el seu compromís en àmbits estratègics com la sostenibilitat, la digitalització, la salut i la intel·ligència artificial.

Els projectes participants són: Gica0 (sostenibilitat), Futbol Field (Oci Digital), Gathered (Educació), Job Energy (Energia Renovable), Bottn (Intel·ligència Artificial), Aparkao (Mobilitats), Kilozer (Consum Responsable), Qualla (Educació), M.A.R.T.A (Màrqueting IA), Hangar 10 (Aeronàutic).

La majoria de les startups tenen base a municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç. cosa que reafirma l'aposta de la corporació per detectar i impulsar el talent emprenedor local.

Durant els pròxims mesos, els equips rebran mentories especialitzades, tutorització dels seus projectes i suport en el desenvolupament del model de negoci, amb l'objectiu d'accelerar el creixement dels projectes i preparar-los per accedir a finançament o nous mercats.

El programa culminarà el desembre de 2025 amb un Demo Day, on els projectes presentaran la seva evolució davant un jurat d'experts i inversors. Durant l'acte, es lliuraran premis de fins a 4.800 €, i el projecte guanyador podrà participar a la final nacional dins el 4YFN del Mobile World Congress 2026, on optarà a un premi de fins a 12.000€.

El vicepresident de la Cambra de Sabadell, Leo Torrecilla, ha volgut destacar en la jornada d'inici de l'Impulsa Startup 2025 "l'aposta innovadora dels projectes seleccionats i el fet que en la seva majoria tenen base a poblacions de la demarcació de la Cambra o municipis molt propers, fet que contribuirà a l'impuls de l'emprenedoria i la innovació del territori".

Per la seva part, des de Conector, Sergi Escandell ha bolgut posar de manifest que "hi ha molt nivell entre les startups seleccionades: tenen bona tracció, estan formades per founders amb talent i, amb el suport estatègic del programa, tindran l'oportunitat de treure'n molt de profit".