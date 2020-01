Sant Cugat rebutja les resolucions de la JEC i el Tribunal Suprem sobre Torra i Junqueras

El ple de Sant Cugat del Vallès ha aprovat aquest dilluns a la tarda en una sessió extraordinària i urgent una moció per rebutjar les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) i el Tribunal Suprem (TS) “respecte el M. H. president de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras”. El text s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC-MES, CUP i Junts per Catalunya i l’abstenció del PSC. El grup Ciutadans no ha participat a la votació.

La moció, acordada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), denuncia que la inhabilitació del president Torra per part de la JEC malgrat no haver-hi sentència ferma “és clarament contrària al que determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de cessament del president del nostre país”.

D’altra banda, la moció també mostra el rebuig a la decisió de la JEC de no acreditar Oriol Junqueras com a eurodiputat “malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar (…) que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó”.

Així mateix, igualment es rebutja dues resolucions del TS: una que denega la petició de suspensió de la resolució de la JEC sobre Quim Torra i una altra que acorda la no llibertat “de l’eurodiputat Oriol Junqueras mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del TSJE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe”.

Finalment, s’ acorda donar suport al Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat “per defensar tant els drets del president com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili”. També s’insta l’estat espanyol “a trobar una solució política al procés que viu el nostre país” i es reclama “la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya”.