El Sabadell Nord vol trencar la dinàmica negativa a casa davant el Lloret

Després de la victòria a La Verneda davant el Júpiter (0-1), ara el gran repte del Sabadell Nord és trencar la mala dinàmica al Municipal de Ca n’Oriac, on no guanya des del passat mes de novembre. El conjunt de Quico Díaz s’enfronta aquest diumenge (11.30 hores) al Lloret en el primer de dos duels seguits a casa (el següent serà contra el Rubí). Per tant, suposa una bona oportunitat per consolidar l’actual posició a la zona tranquil·la de la taula i allunyar-se dels llocs de descens.

El conjunt gironí arriba precisament a només 3 punts de la zona compromesa i vindrà, doncs, amb urgències. De totes maneres, el Lloret porta bons records al Sabadell Nord després de l’espectacular remuntada en el partit de la temporada passada jugant bona part del partit en inferioritat numèrica. Un ‘hat-trick’ de Jairo Díaz van fer possible un contundent 5-2 final. Aquest diumenge es preveu un matx més equilibrat. A més, el tècnic sabadellenc no podrà comptar amb Marc Martí i David López, dues peces molt sensibles en l’engranatge ofensiu arlequinat.

De la jornada futbolística d’aquest cap de setmana, destaca també el duel vallesà entre Ripollet i Sabadell B a Segona Catalana, diumenge a les 12 hores. El filial arlequinat, després de la balsàmica victòria de la passada jornada, intentarà sorprendre un dels millors equips del grup i aspirant als llocs de privilegi.