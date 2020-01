El Taulí, de nou al límit abans que arribi la grip

La grip encara no està en fase d’epidèmia, però els primers casos, les patologies pròpies de l’hivern i la pròpia situació de l’hospital ja compliquen les coses al Parc Taulí. Les visites a Urgències han crescut un 3,2% en un any, i la tendència és que aquest nombre segueixi creixent per l’augment i envelliment de la població. Dijous passat, per exemple, a les Urgències de l’hospital de Sabadell van atendre 423 persones, segons dades del propi centre hospitalari. Durant el mes de gener, la mitjana diària ha estat de 409 usuaris fins el dia 16; un 3,2% més (13 persones) que comparant amb el primer mes de l’any passat, quan eren 396. El Taulí calcula que diàriament hi ha unes 40 persones pendents d’ingrés: aproximadament entre l’11% i el 12% d’usuaris que van a urgències acaben ingressats.

Tant l’hospital com els sindicats coincideixen en què la situació no és crítica, però que tant els pacients com els professionals es veuen afectats per la saturació constant que pateixen els centres hospitalaris catalans, ja no només pensant en el local.

Pendents de l’ampliació

El director del servei d’Urgències del Taulí, Gilberto Alonso, explica que “no estem ni millor ni pitjor que fa un any”, i té en compte que des que va acabar la crisi cada any el nombre d’usuaris de les urgències puja lleugerament; “una realitat estatal que ens passa a tots”. Alonso comparteix que habitualment “som unes urgències molt plenes”, i recorda que la solució estructural més important trigarà uns mesos en arribar: l’ampliació del servei amb dues plantes noves que aportaran 72 llits més; obres que van segons el previst un cop superat el sotrac que va suposar la fallida de l’empresa constructora.

Mentrestant, s’intenten optimitzar al màxim els recursos disponibles, obrint tots els llits i, per exemple, s’ha obert un dispositiu per a acollir nou pacients a l’Albada.

S’espera que empitjori

La presidenta del comitè d’empresa del Taulí per la UGT, Sílvia Camacho, manté que “la grip encara no ha arribat, no estem en un punt àlgid, però és preocupant perquè ja tenim les urgències molt plenes”. Hi coincideix el delegat de Salut de CCOO al Vallès Occidental, Juan Carlos Delgado, que creu que “ara comença el punt més fort de la grip, entre gener i febrer, sumat a les patologies respiratòries”. Delgado critica que la situació es veurà encara més empitjorada, “al Taulí i a tots els hospitals de la zona”, per la manca de professionals i d’espai.

Hi ha una comissió de seguiment setmanal per evaluar la situació amb l’hospital i els sindicats. Camacho coincideix en què la situació actual “no és diferent a altres anys, però cada vegada la població està més envellida i hi ha gent a qui no podem donar altes”.

De moment la clàssica imatge del col·lapse de les urgències amb usuaris esperant en lliteres als passadissos no s’està donant, segons les fonts citades. Delgado lamenta que “veiem normal el que no ho és: que tot l’any hi hagi manca de llits o gent als passadissos”. Per la seva banda, Gilberto Alonso creu que s’han d’aprofitar tots els espais possibles, tenint en compte que el Taulí viu constantment amb una ocupació que ronda el 95%. Alonso defensa que les urgències han de tenir una capacitat d’acordió per ampliar-se i eixamplar-se quan sigui necessarri de la forma més eficient possible. Per això, creu que “el passadís és una eina fonamental de qualsevol servei d’urgències del món”, per utilitzar-los quan sigui necessari, sense arribar a ser la solució definitiva.

Increment de vacunacions als CAP

Les vacunacions contra la grip que s’han dispensat als Centres d’Atenció Primària (CAP) de Sabadell han augmentat un 10,6% (+2.577) entre setembre i el 6 de gener, sense comptar el de Can Rull. El 2018, durant aquest temps, es van administrar 24.342 dosis, mentre que ara ja són 26.919. Des d’Atenció Primària recorden que qui no ho hagi fet i vulgui encara es pot vacunar, sobretot recomanat per als col·lectius que tenen més risc com els majors de 59 anys, adults i infants amb malalties cròniques, dones embarassades i nadons de fins a sis mesos.