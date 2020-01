L’OAR Gràcia guanya el duel directe a l’Esplugues per seguir tercer (33-35)

Dos punts vitals. L’OAR Gràci va aconseguir la victòria necessària per mantenir el tercer lloc. En el duel directe amb l’Esplugues, el conjunt verd-i-blanc va dur la davantera a partir del 3-3, amb avantatges de fins a 5 gols, però al final li tocà passar una estoneta per la via del patiment perquè el marcador es va ajustar al límit amb opció d’empat per als espluguencs.

Molt treballats, doncs, els 2 punts que es va endur el Gràcia del pavelló Les Moreres. Davant la segona millor defensa del grup va haver de fer ús de la capacitat golejadora en l’intent de treure’s de sobre la pressió d’un Esplugues no menys inspirat. De fet, el Gràcia va haver de madurar més les seves possessions fins a obtenir opcions de llançament. L’Esplugues, en canvi, treia profit de la defensa oberta dels graciencs, més tova del compte, per anotar amb més celeritat.

De l’intercanvi de cops el Gràcia en va treure una renda de 4 gols a la primera part (15-19), però li durà poc perquè l’Esplugues reaccionà aviat amb el parcial 3-0 a la represa (18-19). El partit pujà aleshores en una muntanya russa i la diferència s’anava obrint i tancant, amb la màxima del 22-27 i la mínima del 32-33 quan s’entrà en el darrer minut. Bernat Correro assegurà gairebé la victòria (32-34) tot i que Joan Pi deixà encara mig minut d’incertesa (33-34). La darrera possessió gracienca acabà en sanció de 7 metres que també Bernat, infal·lible des d’aquest punt (8 de 8) transformà per sentenciar (33-35).