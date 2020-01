Una app per fer una ruta de grafits

No són poques les parets decorades amb grafits i murals a Sabadell. Però moltes vegades es troben a solars poc transitats o invisibles a ulls de part de la ciutadania.

Precisament, per facilitar el seu descobriment i aglutinar aquesta riquesa en un únic recurs, la regidoria de Cultura i el col·lectiu Artefacto estan enllestint el projecte d’una aplicació. “Aquesta aplicació oferirà als usuaris informació geolocalitzada dels murals que hi ha a la ciutat, agrupats en diferents itineraris virtuals per barris”, explica Ramon Puig, Werens, membre del col·lectiu d’Artefacto. Així, es possibilitarà que els aficionats i curiosos puguin emprar el seu telèfon mòbil per guiar la passejada pels diferents racons de la ciutat.

Segons el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, la intenció inicial ha estat posar en marxa “una eina que reculli els murs que hi ha ara pintats a la ciutat i que faciliti la feina dels artistes”. De fet, es refereix a una altra de les funcions de l’aplicació: gestionar els permisos municipals per poder pintar als murs lliures.

L’Arxiu Històric

La nova aplicació informàtica, doncs, no es limitarà als itineraris. “També albergarà una mena d’Arxiu Històric dels grafits i murals fets a la ciutat”, indica Werens, malgrat que ja no hi siguin (per haver estat esborrats o per l’enderrocament de la paret).

A més, cada artista de la ciutat que ho desitgi podrà tenir un perfil a l’aplicació, i inserir un enllaç a la seva obra i mostrar-ne la ubicació.

A hores d’ara, els membres d’Artefacto estan mapejant i documentant els seus treballs, per tal que quan arribi la partida econòmica municipal (que es preveu abans de l’estiu) puguin volar la informació a la nova superfície virtual.