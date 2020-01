David Jacobs torna l’alegria al CN Sabadell

Important triomf del Club Natació Sabadell a la pista del Termotur Calella (2-4) en la lluita per la permanència a la Divisió d’Honor masculina de tennis de taula. A Calella va debutar la nova incorporació del CN Sabadell, el palista d’Indonèsia David Jacobs. El número 2 del món i Ferran Brugada van guanyar els seus dos individuals. Amb els quatre punts del sabadellenc i del jugador asiàtic, els nedadors van acabar de decantar la balança a favor seu. El jove palista local Ivan Ruíz va completar la plantilla vallesana. Els sabadellencs, a més del triomf, tenen l’average particular favorable amb els del Maresme en cas d’empat a final de temporada. El Club, en descens, compte amb quatre partits guanyats, els mateixos que Irun, que ha de visitar Can Llong, i un més que Elx, a qui han de visitar a finals del mes de febrer. Amb un triomf més hi ha el Calella, el Badalona i el Borges. Olot, el pròxim rival dels de Sabadell, ja té set victòries.

A la Primera Nacional, el Falcons va tornar al camí de la victòria en superar el CTT Sallent per 4 a 2. Roger Blanco va ser decisiu en aconseguir els dos individuals. Amb el mateix resultat (4-2), el segon equip del CN Sabadell es va desfer del CETT Esparreguera.