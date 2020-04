Els autònoms de Sabadell, entre la indignació i la incertesa

-283,31 euros. Aquest és un dels exemples del càrrec que van veure els autònoms en el seu compte corrent el passat 31 de març. Els treballadors per compte propi són un dels col·lectius més damnificats per la crisi del coronavirus. Aquest fet va coincidir amb l’aprovació per part del Consell de Ministres d’un ajornament de sis mesos de les quotes de la Seguretat Social per als autònoms. Amb aquesta mesura, però, no es perdona el pagament de la quota durant els mesos que no puguin facturar per les restriccions imposades per la Covid-19, sinó que es limita a donar més temps per pagar-la.

Per la seva banda, a partir de dilluns els autònoms que hagin aturat la seva activitat podran sol·licitar una prestació de la Generalitat de fins a 2.000 euros. Tot i això, aquesta línia serà incompatible amb qualsevol ajut amb la mateixa finalitat.

Segons l’Observatori de l’Economia Local (OEL), el mes de febrer hi havia 12.940 autònoms a Sabadell, en una tendència a l’alça (+1,1) respecte al mateix mes de l’any passat. A l’espera de les dades locals del març, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) assegura que un 60% dels empleats per compte propi catalans han hagut de tancar per la crisi del coronavirus.

“És contradictori que estigui tot tancat i continuem pagant impostos”, explica l’emprenedora Jovita Ponce. En aquest sentit, ha recordat que els ingressos s’han reduït a zero, però les despeses derivades de l’activitat continuen estant vigents. “Aquesta és la desesperació dels autònoms”, explica Ponce.

En pitjor situació es troba Fermín Boyero, un transportista al qual li van cremar part del seu camió a l’inici del confinament. Els tallers estan tancats i ha aturat la seva activitat des del 18 de març. “No tinc ajudes per a res i des que va entrar l’estat d’alarma el meu ingrés és zero”, assegura l’autònom, que protesta: “La quota l’han passat com cada mes!”.

“M’ho van cobrar ben d’hora”, lamenta Ferran Espejo, un fisioterapeuta que té la seva clínica oberta només per a urgències. “És una pedrada pagar la quota però aquest govern funciona així, fa molt màrqueting i però està donant poques solucions reals”, assegura Espejo.

L’arquitecte Biel Domenge ha tingut més sort. Gràcies a l’Hermandad Nacional de Arquitectos, va poder ajornar les quotes tres mesos. “Però des que estem tancats pràcticament no hem facturat res”, afirma. Per això, està pendent que surtin els avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). “Està tot molt en l’aire”, assenyala Domenge, que afegeix: “Si no puc facturar, el que vull és que no em facturin a mi”.

La dissenyadora Cristina Arrasa es va donar d’alta el desembre i paga 60 euros d’autònoms. “No tinc la situació dramàtica d’altres”, admet. Tot i això, indica: “Ara que començava a tenir comandes, se m’ha parat de cop”. Els autònoms temen ara el pagament trimestral de l’IVA.

