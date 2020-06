Armand Vallés: el Real Madrid torna a pescar en el Mercantil 37 anys després

No passava des de l’època del sabadellenc Edu Vílchez. El Real Madrid ha tornat a pescar en el planter del CE Mercantil 37 anys després. S’ha fixat en un noi, Armand Vallés, que amb només 16 anys es va convertir en peça clau del juvenil de Lliga Nacional aquesta passada temporada. Tot i la seva envergadura física (1,93 m.) no es tracta del clàssic ‘9’ sinó que es mou més per l’extrem aprofitant virtuts com la velocitat. “És pura potència i a l’espai és un jugador gairebé imparable”, destaca el seu últim entrenador al Mercantil, Carlos López, també director esportiu del club.

L’Armand ho sap des del mes de desembre de l’any passat. Els observadors a Catalunya del Real Madrid el van estar seguint en tots els partits i els va convèncer. “Fins aquell moment jo no sabia res. Després va continuar el seguiment. Més nerviós? No, al contrari, allò va ser una gran motivació per a mi i vaig fer més gols”, explica el futbolista sabadellenc que ha conegut diversos equips en la seva curta trajectòria al futbol base. El primer va ser el Cercle Sabadellès 1856. Des del benjamí. Després va passar per l’aleví del Sant Cugat encara en futbol-7 i va patir per adaptar-se al salt del futbol-11 amb una experiència amarga al Centre d’Esports de només mitja temporada. Va retornar al Cercle on ja va explotar com un gran golejador: més de 50 gols en dues campanyes entre l’infantil i el cadet. Això va cridar l’atenció del CE Mercantil on es va incorporar al cadet de Divisió d’Honor i l’any passat, amb 16 anys, ja es va fer un lloc en el juvenil A de Lliga Nacional.

La seva vida canviarà radicalment en uns mesos. Deixarà la seva família a Sabadell –”són del Barça, però estan molt contents del meu fitxatge pel Madrid” – per incorporar-se a la residència del club blanc a Valdebebas. Allà viurà, entrenarà i farà segon de batxillerat. “Serà una experiència nova per a mi, però en tinc moltes ganes. Suposa una gran oportunitat per fer realitat el somni de qualsevol jugador per arribar al futbol d’elit. Fer-ho al primer equip del Real Madrid és complicat, però et pot obrir moltes portes”. De moment, ja sap que jugarà al juvenil B i si tot va bé, anirà cremant etapes fins a arribar al filial Castilla. El Mercantil ha rebut ara una compensació econòmica que s’anirà ampliant si es compleixen els objectius durant els tres anys.

Vílchez: “Que sigui ell mateix”

“Amb 15 anys em va venir a fitxar el Real Madrid”, recorda Edu Vílchez, ara segon entrenador de l’Extremadura a Segona Divisió A amb Manuel Alfredo Mosquera. El sabadellenc del barri de Ca n’Oriac és l’últim antecedent d’un fitxatge directe del club blanc procedent del Mercantil. Ho recorda com si fos ahir. “El mític Fifo Navarro és qui em va venir a veure i va fer els informes. També va ser important Charly Rexach, que llavors feia de seleccionador català infantil. El meu pare, molt madridista, es va tornar boig d’alegria. De fet, vaig anar amb ell una setmana a Madrid abans de signar. El vistiplau el va donar Sebastián Fleitas”.

Vílchez va viure al famós hostal del Real Madrid, va compartir vestidor amb grans figures com la Quinta del Buitre i encara que no va debutar al primer equip en lliga, allò li va obrir les portes del futbol professional (Logronyès, Valladolid o Espanyol). Ara li dóna un consell a l’Armand. “Que sigui ell mateix, que hi posi el màxim d’il·lusió, ganes i entusiasme per viure una oportunitat així. I, sobretot, amb molta humilitat. Que demostri que vol ser futbolista i pensi que pot arribar al primer equip”.

