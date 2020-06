Oliu: “La col·laboració entre el públic i el privat dona fruits guanyadors”

La col·laboració publicoprivada és clau per sortir de la crisi que ha generat la Covid-19. Aquesta és la principal conclusió de la primera jornada de la cimera Empreses liderant el futur que va començar ahir convocada per la patronal CEOE. A l’esdeveniment, que es perllongarà fins al 25 de juny, hi participen els presidents del Banc Sabadell, Josep Oliu; del Banc Santander, Ana Botín; del BBVA, Carlos Torres; i del Caixabank, Jordi Gual; els presidents d’Inditex, Pablo Isla, i Mercadona, Juan Roig; així com els presidents d’Iberdrola, José Ignacio Sánchez-Galán, i d’Endesa, José Bogas.

Oliu va ser un dels primers que va intervenir a la jornada d’ahir. El president del Banc Sabadell va assegurar que, a diferència de la manca de confiança que es va generar a la crisi del 2008, “en aquesta pandèmia hem après que la col·laboració entre el públic i el privat, entre el públic i la banca, entre la banca i les empreses dona uns fruits positius i guanyadors”.

Per aquest motiu, va assegurar que aquesta col·laboració entre les institucions públiques i les entitats financeres s’ha de mantenir. “Nosaltres estem al servei de les nostres autoritats per aportar el nostre coneixement empresarial i econòmic i assegurar que allò que s’hagi de realitzar en forma d’ajudes públiques es faci d’una forma eficaç i eficient”, va oferir-se Oliu, que va recordar que “el que volem és el manteniment de l’ocupació i de la nostra societat del benestar”.

De fet, mantenir els llocs de feina serà un dels objectius de futur i per això va estar molt present en les paraules del president de l’entitat financera sabadellenca. Segons Oliu, hi ha un missatge que ha de quedar clar després dels recursos que s’han posat per dur a terme la recuperació econòmica: “Ajudar les empreses no és dolent, a l’inrevés, és la millor manera d’ajudar l’ocupació i la sostenibilitat futura dels nostres comptes públics”.

“Que no tirin la tovallola”

Oliu, que va optar per no proposar mesures concretes, va constatar que els bancs s’estan centrant en aquelles empreses que són viables financerament, sigui perquè tenen una estructura financera sòlida o tenen capacitat d’innovació. Per això, va assegurar que el principal repte per a les empreses petites és que “no tirin la tovallola, que es facin viables, que es formin, i que es digitalitzin”.

Respecte a les empreses mitjanes i grans, el president del Banc Sabadell va assegurar que es necessitaran mesures de “més calat” amb aportacions de capital o estructures de capital híbrid per millorar la seva posició davant del deute sènior que estan donant els bancs.

