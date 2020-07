Víctor Patsi: “L’aturada de l’esport ha estat dramàtica”

La polivalència d’un professional es demostra en els moments més difícils, i aquesta és la situació que ha hagut d’afrontar el sabadellenc Víctor Patsi, que ha passat de l’equip d’Esports de TV3 a reforçar els serveis informatius de la cadena durant els dies més complicats de la pandèmia.

Com van rebre l’aturada de competicions?

D’un dia per l’altre van caure totes les competicions com fitxes de dòmino, unes se suspenien i d’altres s’ajornaven sense data de represa. Per als professionals que cobrim esports l’aturada ha estat un autèntic drama. Per sort, l’evolució de la pandèmia permet anar reactivant lligues com les de futbol.

Però a porta tancada, i amb so ambient fals per a les televisions.

Que sigui sense públic és una anècdota, un peatge menor a canvi de poder-ne gaudir. Pel que fa al so, jo prefereixo sentir el de veritat, és un regal poder sentir què criden els esportistes, quan reneguen o comenten les jugades amb companys o amb els àrbitres. Això durarà el que duri, però el president de la Lliga, Javier Tebas, està frisant perquè li donin permís per dur públic als estadis, no per omplir-los del tot.

Com va actuar TV3 davant l’aturada?

El departament d’Esports va viure l’inici del coronavirus amb preocupació, tots els mitjans tenen les seves redaccions dimensionades en funció dels esdeveniments que han de cobrir, i de cop vam passar de jugar-ho tot a no tenir res per explicar. La programació esportiva va caure i es va anunciar que el canal Esport3 passaria a emetre el Super3, i que la informació passaria a tenir franges a les 22 h i als Telenotícies.

I vostè què va fer?

Molta gent d’esports, entre ells jo, ens vam presentar voluntaris per reforçar els informatius. L’actualitat havia explotat per la Covid-19 i s’havien registrat moltes baixes de redactors amb símptomes o que havien estat en contacte amb positius, o que la situació els superava. Així que em van reassignar a la secció de Política durant diversos caps de setmana.

I què tal l’experiència?

Vaig tenir l’oportunitat de ser en el dia a dia de les decisions que prenien els presidents autonòmics en les reunions telemàtiques amb Pedro Sánchez, seguint els comitès de crisi... Els redactors d’esports tenim la capacitat d’adaptar-nos a allò que calgui per la dinàmica del dia a dia que ja assumim, de l’última hora, i això, dut a l’àmbit d’informatius, m’ha servit de bagatge.

I ara què ens espera?

Una lliga per decidir al juliol i una Champions League a l’agost. Això si les circumstàncies ho permeten, que són tan bèsties que hem de donar gràcies que es puguin celebrar a l’estiu. Tot i això, encara no tenim la certesa que passi del cert, però si ho aconseguim, serà un èxit mèdic i social espectacular, perquè ara per ara no hi ha un ésser humà més controlat pel que fa als tests preventius que els futbolistes en tot el planeta. A banda, també ens queda la recuperació del bàsquet, amb l’espectacle que comporta l’NBA, així com la Fórmula 1, o el mundial de MotoGP, que tornarà amb un format diferent.

