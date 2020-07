Viu l’estiu a prop de Barcelona

Barcelona és un territori ric i divers ple de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura. Amb un centenar de quilòmetres de costa, dotze parcs naturals, un valuós patrimoni artístic i monumental i una gastronomia reconeguda, no cal anar més lluny per gaudir d’unes vacances perfectes. I menys ara! Aquest és el moment de relaxar-se, desconnectar i descobrir el paradís que queda més a prop. Explora amb els cinc sentits el teu racó preferit de les comarques de Barcelona... i deixa’t sorprendre! Barcelona és molt més.

• Contempla la llum de Costa Barcelona

Amb sis comarques plenes d’atractius, Costa Barcelona és una destinació que combina el turisme de sol i platja, el patrimoni monumental, la diversió, les compres i la possibilitat de fer esport. Tot inundat amb una llum única que convida a la contemplació i al contacte amb la natura.

Les extenses platges del Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf són el lloc ideal per passejar, practicar activitats nàutiques o refrescar-se a les terrasses de les guinguetes. I les cales petites que s’amaguen entre el rocam, el cau somniat pels amants de la tranquil·litat i la pràctica del naturisme.

Un dels grans plaers dels dies d’estiu és regalar-se un llibre i llegir-lo, sense presses, estirats damunt la sorra. Mentre que, al vespre, el que ve més de gust és sopar productes locals en un restaurant del passeig marítim.

Prefereixes admirar els cultius de vinya i fer tastos guiats? No et perdis les activitats que ofereixen els cellers de les denominacions d’origen Penedès i Alella. I si vols aprofitar els beneficis de les aigües termals, caminar per parcs i espais naturals o visitar pobles i ciutats amb encant, també ho trobaràs a Costa Barcelona, especialment al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.

En definitiva, una zona propera i familiar, amb platges que disposen de tots els serveis i moltes opcions de qualitat per allotjar-t’hi.

Enllaç:

Turisme a Costa Barcelona: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/costa-barcelona



• Assaboreix la gastronomia de Paisatges Barcelona

Osona, el Moianès, el Bages i l’Anoia configuren Paisatges Barcelona, una destinació turística que s’estén pel centre de la província. Són quatre comarques plenes d’atractius naturals, patrimonials i gastronòmics que es troben molt a prop de la capital catalana.

Si t’agrada pujar a torres de guaita, recórrer claustres de monestirs o admirar talles romàniques, vitralls gòtics i muralles medievals, aquesta terra és ideal per a tu. També ho és si desitges tastar productes autòctons difícils d’aconseguir a d’altres indrets del país. I si vols gaudir d’un maridatge fantàstic, aposta pels vins de la DO Pla de Bages. Èxit garantit!

Enllaç:

Turisme a Paisatges Barcelona: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/paisatges-barcelona

• Toca el cel a Pirineus Barcelona

La comarca del Berguedà es troba al nord de la província en un entorn natural excepcional i és un territori molt apreciat, tant pels apassionats de l’alta muntanya com per aquells que volen fer excursions més senzilles.

Amb nombrosos itineraris senyalitzats i una enorme biodiversitat, el Parc Natural de les serres del Cadí i del Moixeró ofereix paisatges encisadors que es poden descobrir fàcilment a peu o en bicicleta. Entre les rutes més llargues es troba el Camí dels Bons Homes, una de les propostes preferides pels esportistes aficionats a la història, ja que segueix les vies que feien servir els antics càtars francesos per cercar refugi a Catalunya. La joia de la corona, però, és la pujada al cim del Pedraforca, una travessa que queda reservada a muntanyencs amb experiència.

Al peu d’aquestes serralades es troba Berga, la capital de la comarca, una ciutat que té un patrimoni monumental notable. I ja que ets per la zona, val la pena que t’apropis a l’embassament de la Baells i facis un cabussó a les seves aigües.

Publicitat

Enllaços:

Turisme a Pirineus Barcelona: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/territori/pirineus-barcelona

Parc Natural del Cadí-Moixeró: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi/index.html

Camí dels Bons Homes: http://www.camidelsbonshomes.com/

Embassament de la Baells: http://www.cercs.cat/directori/turisme/embassament-de-la-baells

• Respira profundament a la natura

Què més necessites? Vols desconnectar de veritat i allunyar-te de la rutina? A poca distància de la ciutat comtal t’esperen més de cent mil hectàrees d’espais verds on podràs passar uns dies passejant, respirant i sentint-te, per fi, lliure.

El Parc del Castell de Montesquiu, la Serralada de Marina, el Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc d’Olèrdola... En total són dotze els parcs naturals protegits pel seu gran valor paisatgístic, ecològic i cultural a les comarques de Barcelona. I, entre tots, destaca el Montseny, un lloc tan especial que la UNESCO l’ha declarat Reserva de la Biosfera.

Enllaços:

Xarxa de Parcs Naturals: https://parcs.diba.cat/que-es-la-xarxa

Parc Natural del Montseny: http://parcs.diba.cat/web/montseny



• Deixa’t sorprendre pel modernisme

Si ets amant del modernisme, molt a prop de Barcelona trobaràs moltes manifestacions d’aquest art total que juga amb la natura. Cases d’estiueig, habitatges urbans, jardins, cellers i fàbriques construïdes al final del segle XIX per Antoni Gaudí o d’altres creadors d’aquest corrent estètic. Vols descobrir-les? Cap problema! Diverses poblacions et permeten conèixer aquest extraordinari llegat tot resseguint les seves rutes modernistes.

Enllaç:

Modernisme: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/modernisme



• Descobreix per què Barcelona és molt més

Dinar en restaurants amb estrelles Michelin o en petites fondes de muntanya. Dormir en un càmping, en un hotel o en una casa rural. Trobar itineraris interessants per fer sol, amb amics o en família. A les comarques de Barcelona, tot és possible! Entre la serra del Cadí i el mar Mediterrani tens moltes opcions per gaudir de les teves vacances amb les màximes garanties.

Enllaços:

Gastronomia: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/planifica/on-menjar

Allotjaments: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/planifica/on-dormir



Més informació:

Turisme a Barcelona és molt més: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/escasateva

Guies i mapes de les comarques de Barcelona: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/web/planifica/guies-i-mapes

Publicitat