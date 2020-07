Zoom: La selectivitat 2020, als instituts de Sabadell

Més d'un miler d'alumnes d'arreu de la comarca han omplert cinc centres de Sabadell per fer els primers exàmens d'una selectivitat extraordiànaria. S'han repartit entre l’institut Joan Oliver, la Sagrada Família, el Jaume Viladoms i el Pau Vila, a banda de les aules del Campus de Sabadell de la UAB, on cada any es duen a terme les proves. Les seus s'han multiplicat per evitar desplaçaments i reduir concentracions. Alhora, les proves es desenvolupen en moltes més aules del que és habitual, amb menys alumnes a l'interior de cadascuna i una distància de seguretat entre ells.

S'estan desenvolupant sota mesures extraordinàries. La mascareta és obligatòria per accedir a les instal·lacions, però no cal dur-la posada durant la realització d'exàmens. En el moment en què els alumnes estan asseguts, i la prova ja s'ha repartit, se la poden treure. Les entrades a la seu, per altra banda, són esglaonades.

Abans d'entrar a l'aula, i en sortir-ne, els estudiants han de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Una altra de les novetats és que els estudiants, en acabar, no poden aixecar-se per entregar l'examen. Han d'esperar que el vigilant els el reculli.

Us deixem amb algunes imatges destacades del primer examen de la selectivitat 2020 a Sabadell.

