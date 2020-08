Endesa instal·la en helicòpter una línia elèctrica a Collserola

Endesa està acabant les últimes intervencions del Pla Collserola per racionalitzar la xarxa aèria d’alta, mitja i baixa tensió situada dins el Parc Natural de la Serra de Collserola, així com de la seva zona d’influència. Dimarts, a Sant Cugat del Vallès,es va substituir una línia elèctrica de 25 kV convencional per una de cable trenat amb l’ús d’un helicòpter.

L’actuació va començar el 2017 i té un pressupost de 134.000 euros. La xarxa trenada, habitual fins ara únicament en línies de baixa tensió ubicades en entorns forestals o grapades als edificis en entorns urbans, representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, evitant contactes no desitjats per culpa de vent o d’altres agressions externes. El disseny és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l’entorn natural.

El nou cablejat té una secció més gran, el que permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta a el creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur.

Els treballs han permès retirar 15 suports i 1,3 quilòmetres de cable, i per aguantar el pes dels 850 metres de nou cable trenat de mitjana tensió, s’ha instal·lat 18 suports nous suports metàl·lics.

