"Me l'imaginava pitjor": Comença el cribratge per detectar casos de coronavirus al CAP de Ca n'Oriac

El cribratge de casos de coronavirus al CAP de Ca n'Oriac ha començat aquest dimarts a les 10 h. Es fan proves PCR als veïns del barri asimptomàtics d'entre 15 i 35 anys, que han estat avisats per SMS. Al cap d'unes 24 o 48 hores després de fer el test rebran el resultat al mòbil i també el podran consultar a La Meva Salut. La mesura pretén detectar els casos positius, aïllar-los i tallar la cadena de transmissió de la malaltia. "Me l'imaginava pitjor, però bé, han sigut cinc segons de malestar i poc més", explicava Míriam Flix, de 26 anys, tot just després de passar la prova. Els veïns que tinguin aquesta edat i vulguin saber si tenen la malaltia es podran fer el test aquest dimarts i dimecres de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Des que s'han començat a fer les proves, a les 10 h, s'ha originat una cua de persones que esperaven torn, això sí, respectant la distància de seguretat d'1,5 metres com a mínim i amb la mascareta posada. Entre l'obertura i les 11 h, a la cua s'hi arribaven a esperar contínuament una trentena de persones, que de manera fluïda anaven entrant al CAP seguint les indicacions dels professionals que els guiaven. Agents cívics de l'Ajuntament també vetllaven pel compliment de la distància de seguretat.

Publicitat

També feia cua per entrar la veïna Nieves Segura, de 35 anys, que hi anava perquè treballa de cara al públic i "ja que m'han cridat i m'han donat l'oportunitat me la faig". Fer-se el test és voluntari, i per fer-lo no cal demanar hora, s'ha de portar el DNI i la Targeta Sanitàtia Individual (TSI). Voluntaris de la Creu Roja i Protecció Civil, mitjançant la furgoneta amb altaveus, recorden que s'estan fent els tests i qui hi pot participar. "Torno de vacances, d'estar fora, i per si a cas no va malament fer-la", afegia Mario Bernabéu, de 25 anys, que aquest matí s'ha adreçat al CAP amb els seus germans.

Aquesta és la segona vegada que es fan tests massius a Sabadell, després de les que ja es van fer el 6 d'agost a Les Termes i Campoamor. A diferència d'aleshores, el dia d'avui ha estat més fresc i els veïns han pogut suportar millor la cua que hi havia. En aquest cas, no s'han instal·lat carpes a l'exterior i totes les proves es feien en box a l'interior del centre.

Publicitat