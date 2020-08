Adrià Collet rescindeix el contracte per fitxar pel Calahorra

La porteria arlequinada s'ha quedat amb dos efectius, Ian Mackay i Pablo Fouli, després que el jove Adrià Collet hagi arribat a un acord amb el club per rescindir el contracte i fitxar pel Calahorra, de Segona B, on competirà amb un altre exarlequinat per la titularitat com Roberto. Collet només va participar aquesta passada temporada en l'eliminatòria de Copa Federación davant el Jove Español que va acabar amb derrota als penals. A la lliga i el play-off es va convertir en l'ombra de Ian Mackay, però la gran temporada del porter gallec li va barrar el pas. L'arribada del jove porter Diego Fuoli, procedent del Vila-real B, encara tancaven una mica les portes de Collet, qui ha prioritzat la possibilitat de tenir minuts en un altre equip de la categoria de bronze per poder mantenir la idea de progressar en el món del futbol.

Amb aquesta baixa, Hidalgo disposarà de 26 jugadors -19 amb fitxa del primer equip- per afrontar l'estada de la pròxima setmana a la Vall d'en Bas (La Garrotxa) en la segona setmana de pretemporada. Aquest divendres la plantilla ha pogut treballar de manera conjunta al CAR de Sant Cugat i el dilluns, abans de viatjar a terres volcàniques, passarà un nou test de PCR. Si els quatre jugadors que van donar positius, ara ofereixen un resultat negatiu a les proves podran reincorporar-se al grup i participar en l'estada. El Sabadell disputarà un amistós el diumenge dia 30 contra la SD Huesca i també té gairebé tanca un altre el dimecres 26 davant l'Andorra, tots dos a les instal·lacions de RoyaVerd a porta tancada.

