Jaime Sánchez i Iker Undabarrena treballen per adaptar-se al sistema d'Antonio Hidalgo

L'auditori de Ca l'Estruch va agafar el relleu dels Castellers per convertir-se en l'escenari d'una nova doble presentació del Centre d'Esports Sabadell. Han participat el director del centre, Manel Rodríguez, i la Cap de la secció de creació i difusió de les Arts, Carmina Martínez, juntament amb el director general del club, Bruno Batlle, i el director esportiu, José Manzanera. Els protagonistes han estat el defensa Jaime Sánchez i el migcampista Iker Undabarrena, que arriben en circumstàncies molt diferents a la Creu Alta. Per al central nascut a Chiclana de la Frontera (Càdis) i format a La Fábrica del Real Madrid és com una segona oportunitat perquè ara fa 4 anys ja va viure una presentació com a jugador arlequinat, cedit pel club blanc. Però una greu lesió al genoll el va deixar inèdit i mai va vestir la samarreta blanc-i-blava.

"Sóc un altre Sánchez" ha assegurat de manera contundent. "M'ha tocat patir moltíssim per culpa de lesions importants, però això també m'ha fet madurar i ara em trobo molt bé físicament. Vinc amb moltes ganes de demostrar el que no vaig poder la primera vegada". Arriba després d'una temporada gairebé impecable en el Valladolid Promesas, jugant el play-off d'ascens a Marbella on van perdre davant el Barcelona B. Al vestidor arlequinat s'ha retrobat amb Victor Garcia. "Això ajuda, però m'he trobat uns companys excel·lents i amb aquest gran ambient no és casualitat que aconseguissin l'ascens".

Precisament un dels seus objectius és adaptar-se amb la màxima rapidesa, sobretot en l'aspecte tàctic. "Mai havia jugat amb defensa de 3 i el tècnic m'ho està posant molt fàcil. Penso que no canvia tant un sistema d'un altre i és qüestió de treballar. De fet, porto només tres setmanes aquí i ja he après moltíssim". Al fil d'això, el director esportiu, José Manzanera, va matisar que "Jaime té una gran capacitat de lectura del joc i també per defensa lluny de la porteria i saber tapar els costats quan calgui gràcies a la seva agilitat i facultats físiques. Per això ens vam fixar en ell". Com a anècdota, en el seu moment la premsa madrilenya va parlar del Jaime com un possible successor de Sergio Ramos. "D'això fa molt de temps i de Sergio Ramos només n'hi ha un. Jo vull ser el Jaime i, sobretot, ajudar el Sabadell".

Experiència a la categoria

El cas d'Iker Undabarrena és diferent. Format a les categories inferiors de Lezama amb la samarreta de l'Athletic Club Bilbao, acumula dues temporades d'experiència a Segona A com a jugador del Tenerife, a on va arribar de la mà de l'exjugador i tècnic de la base de l'Athetic, Joseba Etxebarria. Això li permet donar alguns consells als companys que mai han jugat al futbol professional. "És una categoria molt exigent i molt igualada. Gairebé no es noten les diferències entre els equips que baixen de Primera i els que pugen de Segona B. La clau és competir cada minut per mantenir-se vius als partits perquè sempre pots tenir l'oportunitat de guanyar. Qui fa menys errors està a dalt a la classificació".

Com passa amb Jaime, també ha rebut consignes clares per part d'Antonio Hidalgo. "M'ha dit tot el que vol de mi i també les coses a millorar. Sobretot ha insistit que no tingui por de res i sigui valent, que miri sempre endavant. Això m'agrada". També creu que mantenir el bloc de la temporada anterior "és un avantatge important. L'equip té una inèrcia positiva i començarà a jugar amb confiança. A Segona A es produeixen ratxes bones i dolentes i cal estar preparats". El director esportiu va afegir que "en la posició del '6' volíem un jugador que entengués tots els conceptes i fos valent en la presa de decisions".

El director esportiu, Bruno Batlle, per la seva banda, va admetre que el límit salarial establert per la LFP, a falta de lliurar una documentació, rondarà els 4 milions d'euros. "Podria ser una mica superior, però estarà al voltant d'aquesta quantitat, com ja esperàvem. A partir d'aquí completarem la plantilla amb la disposició econòmica que tenim". En l'àmbit esportiu, l'equip arlequinat jugarà aquest divendres (18 hores) el seu segon amistós de la pretemporada a la Ciutat Esportiva de l'Osca davant el conjunt aragonès que ha pujat a Primera Divisió. Hidalgo espera poder utilitzar la majoria d'efectius. La setmana que ve es gestionen dos partits més que probablement es jugarien a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Encara no se saben els rivals.

