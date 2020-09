Perilla el derbi entre Escola Pia i Club Natació Sabadell

L’excepcionalitat del moment fruit de la Covid-19 podria deixar la ciutat sense un dels derbis amb més rivalitat dels darrers anys, entre Escola Pia i Club Natació Sabadell.

Tot i compartir categoria, el Comitè Nacional de Futbol Sala, l’òrgan de la RFEF, va fer públics els dos subgrups del Grup 3 de cara a la temporada 2020-2021, en què escolapis i nedadors, de moment, no es veuran les cares. Tot dependrà del paper d’un i altre en un format que constarà de tres fases, la primera d’ella, formada per 10 equips, que començarà a partir de la segona quinzena del mes vinent –24 o 31 d’octubre–. En aquesta primera lligueta, els de Can Colapi s’hauran d’enfrontar a l’Hospitalet Bellsport, Cerdanyola, Sala 5 Martorell, La Unión, Ripollet, Pallejà, Arenys de Munt i els balears Gasifred i Calvià. Un grup força exigent si es vol aconseguir acabar entre els primers tres classificats.

D’altra banda, els nedadors de Borja Burgos han quedat emparellats al Grup 2 amb Mataró, Barceloneta, Salou, Lleida, Manresa, Esplugues, Dènia, Segorbe i Industrias B. A priori, una mica més assequible per als del carrer dels Montcada per intentar aconseguir el pas al Grup A. Una segona fase entre els tres primers classificats dels dos subgrups que assegura el bitllet per a la pròxima edició de la Copa del Rei i l’oportunitat de disputar el play-off d’ascens, només reservat per als dos primers classificats. En cas de no poder situar-se entre els millors, del quart al sisè d’ambdós grups es jugarien les dues places restants per a la Copa del Rei.

El gran perill d’aquest nou format rau en els darrers quatre equips de cada subgrup –8 en total–, que s’hauran de jugar la permanència a Segona Divisió B. Si bé és cert que ara com ara no hi ha res oficial, sobre la taula hi ha la possibilitat que baixin fins a set equips a Tercera Divisió.

Primers amistosos

El cap de setmana passat, els equips sabadellencs van disputar els primers partits de preparació. L’equip de Pedro Donoso va empatar amb el Manresa (2-2) i el Club va golejar el juvenil nedador (15-3). Aquest vespre (21.30 h), l'Escola Pia afrontarà al carrer de Garcilaso el segon test de pretemporada davant el Cerdanyola, un dels equips cridats a ocupar les primeres posicions del grup 1. El Club Natació tindrà doble ració el cap de setmana davant el Sala 5 Martorell i Les Corts UBAE, de Tercera Divisió.

