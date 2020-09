La tardor porta ‘brots verds’ a l’escenari

Si la crisi econòmica de l’any 2008 va tenir els seus brots verds (en paraules del llavors president José Luis Rodríguez Zapatero), sembla que la crisi sanitària de la Covid-19 també deixa entreveure els seus particulars primers brots verds. I no floriran en primavera, sinó durant la tardor.

I és que la majoria de teatres de Sabadell reprenen la seva activitat durant les setmanes vinents. Romanien tancats des del 14 de març, fatídica jornada en què es va declarar l’estat d’alarma. Mig any després, tornen a alçar el teló. Davant les limitacions, han buscat alternatives per poder seguir programant les seves funcions.

És el cas de la Cava Urpí, que paradoxalment dimarts anunciava que suspenia les sis actuacions fins a final d’any als baixos de l’Hotel Urpí. Malgrat que en cercles culturals la notícia va caure inicialment amb pessimisme, l’anunci té trampa: reubicaran les actuacions a escenaris més grans. “Amb l’actual limitació del 50% de l’aforament, ens quedàvem amb uns 60 seients a la Cava, que és massa poc per tal que les actuacions siguin rendibles”, explica Pere Urpí, d’UiU Promotors.

Per això, es troben en converses per llogar puntualment diversos auditoris privats de la ciutat, que parteixen d’una capacitat de seients superior. Com ara el tradicional espectacle nadalenc d’Il·lús Teatre. A més, encara queden tres concerts més del cicle Hi Som!, als Jardinets de l’Espai Cultura (previstos per als propers tres caps de setmana). “I en faríem més, si no fos pel temps, perquè has d’estar resant que no plogui”, explica Urpí.

La tardor ja va començar a les 15.31 h d’aquest dimarts. I efectivament, el clima serà un hàndicap. Joana Soler, presidenta de Joventuts Musical, revela que van valorar la possibilitat de fer concerts a l’aire lliure. “Però les notes sortirien congelades... o ens congelaríem nosaltres!”, diu Soler. “Si bé vivim a un país mediterrani, els mesos d’hivern poden ser freds”, sosté.

‘Els Pastorets’, atípics

Els teatres independents de la ciutat, com el Sant Vicenç, també s’han espremut el cervell per garantir la temporada. A l’estiu, per exemple, van aprofitar el terrat de l’edifici per fer-hi algunes actuacions a l’aire lliure. Però és ara quan arrenquen de veritat. El musical No sé què vull C s’estrena aviat i posteriorment vindrà La Caputxeta vermella. A l’hivern serà el torn d’una adaptació de Perfectes desconeguts i, sobretot, Els Pastorets. “Seran una mica especials”, explica Jordi Cascales, president de l’entitat. “Hi ha un límit de 20 persones, així que es dupliquen personatges: hi haurà gent que farà dos papers alhora”. I és que falten un parell d’anys, a parer de Cascales, “per tornar a veure uns Pastorets normals”. A més, si el guió ho permet, els actors i actrius hauran d’estar una mica separats sobre l’escenari. A banda que seran part d’un grup estable: sempre el mateix elenc, que prové del Taller de Teatre. Ara bé, l’oferta educativa del Sant Vicenç sí que ha quedat suspès ara per ara.

Escoles teatrals

No ha estat així a la Joventut de la Faràndula, que reprèn classes a principis d’octubre. Com a novetat d’enguany, és la companyia local AlGalliner l’encarregada d’assumir l’oferta formativa. “Els alumnes hauran de portar mascareta i no es podran barrejar entre classes”, explica Albert Gonzàlez, director de la companyia. Tampoc podran coincidir nois i noies de diferents grups a les entrades i sortides de l’edifici, per evitar aglomeracions.

Igualment, el Teatre del Sol ja ha arrencat les classes de la primera edició de Sol Acadèmia. Adreçat a alumnes d’entre 12 i 17 anys, “han començat precisament aquest dilluns”, apunta Pere Villaró.

També s’ofereix formació al Teatre L’Alternativa, per mitjà de l’Escola d’Arts Escèniques de la companyia Teatre d’Insomnis. “Hem previst grups més reduïts i especialitzats, amb tallers esponjats al llarg de tot el curs”, apunten.

Així mateix, les principals entitats musicals de la ciutat com l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Joventut Musical i l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell reprenen imminentment la seva activitat (pàgina 5).

Certament, sembla que José Luis Rodríguez Zapatero i el seu equip econòmic van vaticinar els brots verds massa d’hora. A la recuperació econòmica encara li quedaven mesos per consolidar-se. El dubte –ara– és: la cartellera de tardor són veritables brots verds o arribarà un rebrot de Covid i es convertirà en un miratge?

