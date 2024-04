L’Astralpool masculi també vol apuntar-se a una ‘Final Four’

L’Astralpool rep l’Steaua Bucarest a la Finetwork Aquàtics aquest dissabte (12:30h) amb la intenció de tancar la seva presència a la ‘Final Four’ de l’Eurocup. El conjunt de Quim Colet té un gol d’avantatge aconseguit al partit d’anada (5-6), però no se’n refia dels romanesos. “Sabem que si guanyem passarem l’eliminatòria, per tant, afrontem el duel com si no haguéssim jugat l’anada. Estem molt motivats i amb moltes ganes de jugar el que per nosaltres és una final i en una final només et val guanyar. Físicament tenim algun jugador tocat, però res greu”, afirma el tècnic.

El partit serà especial perquè serà l’últim de la temporada a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. “Sembla que la ‘Final Four’ serà a Atenes i, per tant, el duel és més especial perquè acomiadem la temporada europea a casa. Volem fer un bon partit i gaudir amb la gent”, admet un Colet que té clara la clau del matx’: “sortir mentalitzats per guanyar i no especular. Si sortim relaxats anirem fora” i també destaca “poder imposar un ritme alt des de l’inici”.

L’Steaua és un conjunt de sobres conegut per l’Astralpool. Sabadellencs i romanesos es van enfrontar a la fase de grups de la Champions i ara als quarts de l’Eurocup. Fins ara, tots els duels han acabat amb triomf del CN Sabadell, però tal com va avisar Edu Lorrio abans del partit d’anada, “són un equip molt més madur”. Això es va veure reflectit a Bucarest fa quinze dies on l’enfrontament va ser molt més igualat que els dos anteriors. “Va ser un enfrontament igualat i, tot i que en atac no vam estar molt fins, el més positiu és que vam guanyar. Quan vam jugar allà a la Champions no vam fer un bon partit i vam aconseguir un triomf còmode. És la gran mostra de l’evolució que han fet”.

En cas de passar, el rival serà l’equip d’un vell conegut

En cas de passar, els sabadellencs ja saben que es veuran les cares amb el guanyador del JUG Dubrovnik – Estrella Roja. Els croats, que compten amb el sabadellenc Sergi Cabanas a les seves files, tenen un còmode avantatge de l’anada (15-9) i és que a poc a poc els equips que es van quedar a un pas d’estar al top8 de la Champions van superant rivals.

“Ara mateix tenim avantatge els equips que més possibilitats teníem d’estar a la segona fase de la màxima competició continental. El Savona és l’únic que va iniciar l’Eurocup i encara té opcions. Això demostra que els equips de Champions estem un pèl per sobre“, explica Quim Colet. El tècnic, a més, creu que aquest nou format afavoreix la competició: “és positiu que els equips que no arribem al top8, tinguem una possibilitat de continuar competint a Europa. També puja el nivell de l’Eurocup”, admet.