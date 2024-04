El mercat dels dissabtes als Merinals compleix un mes en la seva nova ubicació. Després de mesos de reclamacions per part dels marxants, l’espai setmanal es va situar a finals de març al vial central del carrer del Quebec, entre la carretera de Terrassa i la rotonda del carrer de Cuba. El nou emplaçament, aplaudit majoritàriament pels paradistes, ha tingut una bona acollida entre els venedors, que han notat un increment de l’activitat. “Hi ha més espai i més visibilitat de les parades. Hi ha molta gent que va a comprar al Mercadona del costat i aprofita per passar per aquí”, explica el José Luis, un dels marxants.

Amb tot, avisa que hi ha veïns que no s’han assabentat del canvi. De fet, algun despistat encara deixa el cotxe al lloc on s’ubiquen els marxants, una zona on s’aparca durant la setmana. A més, els ponts de les darreres setmanes i el mal temps, que també s’espera aquest dissabte, han condicionat l’afluència. L’esperança és que en els pròxims mesos es puguin consolidar. “Amb més d’una setantena de parades és difícil generar un consens total, però crec que la gent està contenta i ha estat positiu”, reitera.

Impacte en els comerços del carrer de la Palma

En paral·lel, alguns veïns, avisen que el canvi d’ubicació ha reduït l’activitat dels comerços que hi havia al carrer de la Palma. “Els negocis estan més buits, com és lògic. Abans sorties a passejar per allà, encara que no compressis res al mercat. Això incentivava l’activitat en els bars i comerços de la zona”, exposa la Mari, veïna dels Merinals.

El nou lloc, admet, pot atraure altres veïns de barris com la Serra d’En Camaró i Can Rull, tot i que s’ha situat en un punt més llunyà dels blocs de pisos on era abans. “És un barri amb molta gent gran i potser no podran arribar fins al nou lloc caminant”, analitza ella mateixa.

Quatre setmanes després, el veïnat i els paradistes s’adapten a un nou escenari. Tot plegat, amb l’esperança que la reordenació de l’indret sigui beneficiosa per a tots. Malgrat que, com reflexiona la Mari, “tot té pros i contres”.