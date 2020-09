Juan Fernández 'Ibiza' reforça l'eix de la defensa arlequinada

Confirmat. El Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial la incorporació de Juan Fernández, conegut com a 'Ibiza' pel seu lloc de naixement, un central de 25 anys i una notable envergadura (1,87 m.), que arriba cedit per l'UD Almeria. Malgrat haver jugat molt poc la passada temporada a causa d'una greu lesió -es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret- era un jugador cobdiciat per diversos clubs de la categoria de plata, com el Castelló, Logronyès, Mirandés o Màlaga, a més d'algun estranger. La direcció esportiva arlequinada ha sabut moure les seves fitxes i finalment arribarà a la Creu Alta per reforçar la malmesa línia defensiva, sobretot l'eix central.

Juan Fernández és un futbolista criat a la pedrera del Vila-real, on va ingressar de ben petit. Va anar pujant esglaons fins al filial. La temporada 16/17 va jugar 18 partits i en la 17/18 un total de 24 amb l'extècnic arlequinat Miguel Alvarez a la banqueta. Un dels quals va ser contra el Sabadell de Toni Seligrat que va acabar 0-0. La seva progressió va cridar l'atenció de l'Almeria i Juan Fernández va tenir l'oportunitat de debutar a Segona Divisió A, jugant 23 partits la temporada 18/19. La lesió va estroncar la seva bona línia, però acabaria disputant el tram final de la lliga i ara està totalment recuperat. Fins i tot en alguns partits va adaptar-se a la posició de davanter.

La seva incorporació permetrà a Antonio Hidalgo tenir més opcions després de les baixes de Pedro Capó i sobretot Aleix Coch. Fins i tot no es descarta que 'Ibiza', després dels dos primers entrenaments amb els nous companys, pugui viatjar aquest cap de setmana a Mallorca per debutar amb la samarreta arlequinada. Ara queden dues fitxes lliures i José Manzanera continua treballant per fitxar un home de caràcter ofensiu.

Publicitat

Guruzeta és optimista

El davanter basc Gorka Guruzeta considera que el Sabadell està en la bona línia malgrat la derrota encaixada a Vallecas. En declaracions als mitjans del club, ha destacat la seva ràpida adaptació al vestidor. "He trobat un grup increïble i tot m'ho han fet molt fàcil. També l'ha ajudat el fet de coincidir amb un excompany com l'Iker Undabarrena". Considera que "l'equip va oferir bones sensacions" al camp del Rayo Vallecano i ara l'objectiu és "allargar aquestes fases de joc per crear més ocasions".

És conscient que "el Mallorca és un gran equip que manté molts jugadors que l'any passat jugaven a Primera Divisió", però diu que "anirem amb moltes ganes de sumar els primers punts". De totes maneres, adverteix que "on ens hem de fer forts és a la Nova Creu Alta. Tenim moltes ganes de debutar a casa i la llàstima és que no podrà ser amb la nostra afició. La clau serà sumar el màxim nombre de punts a casa, però sense renunciar a res a fora".

Publicitat