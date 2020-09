El Centre d'Esports convida set socis, per sorteig, a cada partit a la llotja de la Creu Alta

El Sabadell tindrà públic diumenge en l'estrena de la temporada a la Nova Creu Alta davant l'Espanyol. No és que s'obrin les portes de l'Estadi sinó que això serà possible gràcies a una innovadora iniciativa del Centre d'Esports. El Consell d'Administració, encapçalat pel president, Esteve Calzada, vol agrair el suport i confiança de l'afició en els moments bons i dolents i ha decidit que la millor manera és oferir 7 de les 10 places de la llotja que autoritza la Lliga de Futbol Professional a socis del club. Es farà per sorteig i la iniciativa es mantindrà mentre duri la pandèmia i els estadis estiguin tancats a pany i forrellat. Això significa que la presència de consellers o representants d'altres institucions quedarà molt reduït en favor dels socis.

S'estrenarà aquest diumenge (16 hores) amb la visita de l'Espanyol. Els socis interessats es podran inscriure seguint les instruccions a través de les xarxes socials, trucant al mòbil 602259483 (o missatge per WhatsApp) i a través del correu electrònic: atenciosoci@cesabadell.cat. Entre tots els participants sortiran 7 escollits i també 7 reserves per si falla alguns dels titulars. Això sí, tots els assistents confirmats hauran de passar un PCR 48 hores abans del partit seguint el protocol de la LFP que anirà a càrrec del club.

Aquesta iniciativa se suma a altres que ja ha posat en marxa el club. També per sorteig, socis arlequinats s'han pogut reunir a la sala vip de l'Estadi per presenciar els partits del Sabadell a Vallecas i Mallorca o a l'Hotel Urpí, fent més ambient arlequinat, sempre seguint totes les normes de seguretat. També s'han pogut fer fotos a la nova gespa amb un mural de l'equip de l'ascens.

D'altra banda, en un partit per decidir les 7 places seran atorgades a professionals de sanitat i altres col·lectius que estan vetllant per la ciutadania en aquests moments de pandèmia. Aquest diumenge ja tindran un primer homenatge amb un mural amb la paraula 'Gràcies' que es podrà veure en una zona de l'estadi.

