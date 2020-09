Josep Lluís Negro renuncia com a conseller executiu de Banc Sabadell

Josep Lluís Negro Rodríguez ha presentat la seva renúncia com a conseller executiu de Banc Sabadell a través d’una carta dirigida a tots els membres de l’òrgan d’administració, en la qual manifesta la seva intenció de jubilar-se abans del 31 de desembre. Per aquesta raó i per facilitar la renovació del consell mitjançant la incorporació de nous vocals, va presentar la seva dimissió amb efectes des del dijous passat.

Per cobrir la vacant, el consell d’administració del Sabadell va nomenar per cooptació com a consellera independent Alicia Reyes Revuelta. També s’ha incorporat a l’òrgan de gestió com a consellera independent Mireia Giné Torrens, després d’haver obtingut el vistiplau del Banc Central Europeu (BCE). De la mateixa manera, el consell d’administració de l’entitat ha decidit nomenar Giné Torrens vocal de la comissió d’auditoria i control.

Una progressió ascendent

Josep Lluís Negro, nascut el 1947 a Monterroso (Lugo) i format com a directiu a l’IESE-Universidad de Navarra, es va incorporar al Banc Sabadell l’abril del 1962. Ha estat director d’operacions, director financer, director de serveis bancaris, secretari general de control, director general adjunt de serveis generals i interventor general del banc.

Publicitat

L’any 2006 va ser nomenat vicesecretari del consell i secretari de la comissió executiva. El juny del 2012 va ser nomenat conseller, i un any més tard, conseller-director general i membre de la comissió d’auditoria i control. A més, ha estat conseller de diferents societats del grup. Fora del banc, ha estat vicepresident de l’associació de Barcelona Centre Financer Europeu, conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona i membre de la junta directiva del Centre de Cooperació Interbancària i de la comissió d’operacions i procediment de l’AEB.

“És un dels professionals del sector que reuneix un coneixement i una visió més amplis del negoci i de l’operativa bancària”, assenyalen des de Banc Sabadell.

Publicitat