Preestrena a Sabadell de 'La mort de Guillem'

L'assassinat de Guillem Agulló, ara fa 27 anys, torna a fer-se ressò aquests dies a Sabadell. I és que divendres s'estrena en obert a Tv3 el film La mort de Guillem, del director Carlos Marqués-Marcet. Arran d'aquesta projecció, tant ERC com la CUP han organitzat sengles pre-estrenes del film en els dies previs.

Els cupaires ja van organitzar dos passis divendrees passat, al Casal Can Capablanca, tot exhaurint les entrades. Ara són les joventuts d'ERC qui preparen un passi per avui dijous, 1 d'octubre. Serà a les 20 h al bar La Capella, de Can Gambús. Jovent Republicà de Sabadell, de fet, ho acompanya d'un acte polític en el que hi intervindran Glòria Llobet, regidora republicana a l'Ajuntament de Sabadell; Laia Girós, directora general de Joventut de la Generalitat, i Kènia Domènech, secretària d'organització del Jovent Republicà.

També s'hi projectarà un missatge que els pares de Guillem Agulló han gravat per a Sabadell. L'acte és gratuït i obert a tothom, però té aforament limitat i exigeix inscripció prèvia al 635 09 53 57.

No és la primera vegada, ans al contrari, que es recorda la figura d'Agulló a Sabadell. L'any 2018, per exemple, una vintena de joves d'Arran (organització hereva de Maulets, on militava Agulló) van rebatejar la plaça de l'alcalde franquista Antoni Llonch. També van realitzar una ofrena floral amb clavells vermells sota el cartell rebatejat amb el nom de Guillem Agulló.

A més a més, la imminent estrena del film també està popularitzant la cançó que Xavi Sarrià ha compost per la BSO, No s'apaguen les estreles, que ha rebut quasi 80.000 visites en la darrera setmana:

