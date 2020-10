El Sabadell resisteix, té opcions i torna a caure al final en el derbi (0-1)

Estrena agredolça a la Nova Creu Alta. Com va passar contra Rayo o Mallorca, el Sabadell ha plantat cara al millor equipo de la categoria com l'Espanyol, però ha claudicat de nou en el tram final del partit. El conjunt arlequinat ha sabut patir al principi, ha gaudit d'ocasions per avançar-se en una bona segona part i al final s'ha vist sorprès per un gol del jove Mico Melamed. Després de tres durs partits, el caseller continua a zero. Tocarà remuntar.

Antonio Hidalgo va dir a la prèvia que tenia al cap com fer mal a l'Espanyol. La idea a la pissarra estava clara, però no n'hi ha prou amb això. Sobretot davant rivals d'aquest nivell, amb capacitat per decidir un partit en qualsevol acció. El Sabadell ha posat il·lusió, ganes i estones de bon futbol, però no té pólvora. És, ara mateix, el principal problema. Veurem si aquest dèficit es pot resoldre amb l'arribada d'un 9 en l'últim dia del mercat.

Ha tornat el capità Ángel Martínez, però també s'ha mantingut a l'onze Undabarrena. El basc ha adoptat una posició una mica més avançada, intentant enllaçar amb els homes més avançats. La seva primera part ha estat molt estimable, controlant la seva parcel·la amb autoritat. Hidalgo ha intentat sorprendre amb tres homes de tarannà ofensiu com Guruzeta, Juan Hernández i Néstor, fent una pressió alta que ha funcionat per recuperar la pilota amb facilitat. El problema és generar perill i és quan al davant hi ha l'equip més solvent defensivament d'aquest inici de temporada. A la primera part el Sabadell no ha estat capaç de crear ni una sola ocasió. Un xut desviat de Juan Hernández ha estat el millor intent. Diego López no ha hagut d'intervenir.

En canvi, Ian Mackay ha passat per moments molt més compromesos. En el minut 2, entre ell i el pal han evitat un 0-1 que l'Espanyol ha fregat en diverses oportunitats. Gairebé cada arribada a l'àrea s'ha convertit en una situació de perill. Javi Puado i sobretot el xinès Wu Lei, en un u contra u davant Mackay, han perdonat. El Sabadell ha superat el setge inicial del conjunt espanyolista i s'ha refet a base de tocar i associar-se. El que millor sap fer. Fins i tot ha fet la sensació de dominar el partit. Tot molt bé fins als tres quarts de camp. Allà els llums s'apagaven. Josu i Óscar Rubio han tret un parell de centrades sense destí. Cabrera, per exemple, li ha tret una possible rematada a Juan Hernández prop del descans en l'opció més clara del conjunt arlequinat.

Millor sense premi

La segona meitat ha arrencat amb la substitució de Jaime Sánchez, amb molèsties musculars, per Aleix Coch, que tornava així a l'equip després de la seva lesió. Hidalgo ha esgotat tres canvis en només 12 minuts. Víctor Garcia i Adri Cuevas han entrat per Juan Hernández i Ángel Martínez. Tot això després que Wu Lei malbaratés una ocasió increïble pràcticament a porta buida. La rèplica arlequinada també ha estat molt clara: Guruzeta ha enviat per sobre el travessar un mal rebuig de Diego López. De fet, la primera gran oportunitat arlequinada. No seria l'última. El Sabadell s'ha sentit molt més còmode en aquesta segona part i el seu joc constructiu ha guanyat en verticalitat amb la presència de Víctor i un Adri Cuevas excels. Això s'ha traduït en una producció ofensiva molt més contundent. Diego López ha passat de ser un espectador a peça providencial pel seu equip amb dues intervencions decisives davant les rematades de Victor Garcia i Néstor.

El tècnic visitant, Víctor Moreno, ha recorregut a la seva estrella, Raúl de Tomás, per intentar trobar el camí del gol i també als joves Óscar Melendo i Nico Melamed. Veia que el seu equip havia perdut el control del partit. Hidalgo també ha apostat per la frescura d'Aarón Rey i Héber Pena per intentar aprofitar els espais. Just quan més bloquejat semblava l'Espanyol i més viu el Sabadell, ha arribat el gerro d'aigua freda. Una pèrdua de pilota d'Heber ha propiciat una ràpida combinació que Nico Melamed, amb la sang freda d'un veterà, ha aprofitat per superar Ian Mackay. Per tercera vegada consecutiva, el conjunt arlequinat cau en el tram final del partit. Vallecas, Mallorca i ara a casa davant l'Espanyol. El Tourmalet acaba amb un '0 de 9' i el Sabadell compartint el fanalet vermell amb el Girona amb zero punts. Diumenge que ve, contra el Mirandés, també a la Creu Alta, comença un altre lliga. Ja no es podrà fallar.

Publicitat

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Jaime Sánchez (Aleix Coch, m. 56), Grego, Juan Ibiza, Josu, Ángel Martínez (Adri Cuevas, m. 60), Óscar Rubio, Undabarrena, Guruzeta (Aarón Rey, m. 75), Juan Hernández (Víctor Garcia, m. 60) i Néstor (Héber, m. 75).

Espanyol: Diego López; Miguelón (Óscar Melendo, m. 70), Cabrera, Calero, Pedrosa (Keidi Bare, m. 85), David López, Wu Lei (Nico, m. 70), Fran Mérida (Dídac, m. 85), Puado, Darder i Vargas (Raúl de Tomás, m. 60).

Gol: 0-1, minut 84: Nico Melamed.

Àrbitre: Ortiz Arias (Comitè madrileny). Grogues: Vicente Moreno (tècnic Espanyol); Darder, David López, Néstor.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada.

Publicitat