Hidalgo: "Hi ha 'coses' a dins l'àrea que s'han de traduir en gol"

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de la derrota davant l'Espanyol (0-1)

Bones actuacions sense premi (0 de 9): "És molt immerescut però la realitat és que tenim 0 de 9. Hem de continuar avançant amb tot el que fem, que no és poc, i continuar perquè ara com ara encara no ens dóna. A diferència dels partits del Rayo i Mallorca tenies la sensació que t'empenyien molt i podien arribar en qualsevol moment. Avui marxem sense tenir aquesta sensació que malauradament s'ha acabat decidint per una genialitat de Nico Melamed".

Tercera derrota, però l'equip continua progressant: "És cert, però de sensacions no viurem. Durant el partit hem viscut diverses parts: en els primers 10-15 minuts hem tingut un parell de pèrdues per dins però a partir del minut 15 han tingut el control sense fer-nos gaire mal si bé és cert que ells han arribat millor. A la segona meitat hem hagut de fer el canvi del Jaime (molèsties musculars) per donar entrada a l'Aleix i situar-nos amb 5-3-2. Hem observat que amb el Fran Mérida i el Sergi Darder ens empenyien molt i hem decidit canviar al 4-3-3 amb el Víctor i el Néstor. A partir d'aquest moment l'equip ha estat molt bé. Està clar que l'Espanyol té el potencial que té... donant entrada a Óscar Gil, Raúl De Tomás, etc....

Passar pàgina. Setmana vinent, Mirandés: "Jo visc el futbol com una sensació, de moments, de feelings, que s'han de traduir al camp i amb gols. El camí que hem de seguir és aquest. Aquesta categoria és molt i molt dura i avui hem tingut tres ocasions clares i davant els equips com l'espanyol les has d'aprofitar. La setmana vinent vindrà el Mirandés amb davanters molt determinants en l'u contra u i amb migcampistes que fan molta feina".

Retorn d'Adri Cuevas: "Ens dóna moltes cames. És un jugador anàrquic, amb qualitat, que busca els espais. Juntament amb el Víctor hem començat a fer més mal a l'esquena, en l'u contra u... Però hi ha coses a dins de l'àrea que s'han de convertir en gol.

