La Nova Creu Alta, el millor plató de televisió

Històric. Aquest va ser l’adjectiu que més es va repetir a la retransmissió de Movistar del partit entre el Centre d’Esports Sabadell i l’Espanyol, diumenge a les 16 h. La cadena privada estatal va desplegar tots els mitjans per fer arribar les imatges del primer derbi català de la Lliga SmartBank, un enfrontament que no es produïa des de feia 30 anys. El protagonista televisiu del diumenge era la Nova Creu Alta i l’equip arlequinat.

La connexió de Movistar va començar amb una prèvia del matx, que va sorprendre el narrador Juanma de la Casa i els exjugadors Raúl Ruiz i Gustavo López, ballant al ritme de la música de la megafonia en un plató instal·lat a la graderia. “Se’m mouen els peus encara que no vulgui”, admetia Ruiz. De la Casa ja avisava que era un duel “desigual”.

Tot i això, la història del Sabadell aviat sortia a la llum arran de les anècdotes de Raúl Ruiz, que recordava que va coincidir amb l’equip arlequinat a Primera Divisió la temporada 87-88 quan militava al Logronyès. No va jugar. “Però jo sempre he tingut el Sabadell en cromos, a Primera i a Segona, és un club històric, que ha estat a l’elit del futbol espanyol”, reivindicava l’exjugador i comentarista. De fet, en la seva anàlisi admetia la seva estima per l’aposta de joc de l’equip d’Antonio Hidalgo.

Per la seva banda, el periodista a peu de camp Sergio Sánchez qualificava de “preciosa” la Nova Creu Alta i rememorava que l’estadi havia acollit l’Espanyol que en l’any 1996 i el 1998 va jugar els seus partits de lliga i competició europea com a local.

Després d’explicar les alineacions inicials, no podia faltar el reportatge sobre les dues primeres jornades, en què ja es feia referència a les dues derrotes del Sabadell en els minuts finals. “Haurà de convertir el que ara és un malson en un conte de fades”, acabava el vídeo.

El partit estava a punt de començar i Sergio Sánchez entrevistava Hidalgo a peu de gespa. Aleshores, es podia veure el ja tradicional micròfon al camp amb la mampara plena de patrocinadors al darrere. Un Hidalgo molt correcte i elegant intentava no mostrar les seves cartes abans del partit. “Jo tinc el pla al cap, a veure si surt”, comentava amb un somriure.

Publicitat

En els moments previs no podia faltar un altre dels protagonistes del partit: Ángel Martínez. El capità tornava després dels dos partits de sanció i les imatges recordaven el seu pas per l’Espanyol.

La graderia buida i la gespa, nova

El primer que va sobtar una vegada que va començar el partit era la gespa. Era una autèntica catifa amb un verd intens que brillava amb el sol de la tarda. Ben regada just abans del partit, la pilota lliscava ràpidament, com agrada a l’equip d’Antonio Hidalgo. El segon impacte va ser veure les graderies buides. Més enllà dels efectes digitals, que s’esforçaven a imitar la presència de públic al Temple, el caliu i l’empenta dels arlequinats es trobava a faltar.

La retransmissió de Movistar va ser plàcida i equànime, ja que l’enfrontament donava molt joc a l’hora de comentar els canvis tàctics per part dels dos entrenadors. I van fer una valoració sempre positiva de l’esforç dels arlequinats per desenvolupar el seu joc de combinació.

Finalment, no va poder ser. El càstig dels últims minuts no deslluïen la bona imatge dels arlequinats. I les declaracions serenes i autocrítiques d’Aleix Coch al final del partit, després de la corresponent desinfecció del micròfon, també hi va posar el seu gra de sorra. “L’equip ha d’acabar amb el cap amunt”, va afirmar el central amb humilitat.

Publicitat