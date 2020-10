KFC ja té data per obrir a Sabadell

L'empresa de menjar ràpid KFC es prepara per obrir portes al centre de Sabadell. La firma porta setmanes primer buidant i després fent obres a l'interior del local que ocupava l'antiga Casa Guillermo, a la Via Masssagué.

Aquest dijous ja hi han instal·lat els cartells, i la previsió és, segons ha pogut saber el D.S., obrir portes a mitjans d'aquest mes d'octubre. Comptarà amb un total de 60 seients en una sola planta, i s'ha escollit Sabadell per reforçar la presència a l'àrea metropolitana.

S'instal·la al local on fins fa dos anys hi havia Casa Guillermo a la cantonada entre la plaça de l’Àngel i la Via Massagué i es traslladés al carrer Advocat Cirera. El nou restaurant KFC de Sabadell és una franquícia de l’empresa multinacional AmRest España, que gestiona restaurants de menjar ràpid arreu del món. D’entre altres marques, aquesta companyia disposa de 81 locals de KFC a l’Estat espanyol.

El local es troba a la finca de la Casa Escaiola, construïda el 1931 per l’arquitecte Eduard Maria Balcells, i és considerada com a Bé Cultural d’Interès Local. En aquest sentit, en el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni s’inclou aquest edifici en el nivell 2 de protecció que comporta la conservació.

Si més no, té una a façana de pedra, està decorada amb balustrades i frontons al xamfrà i sobre les obertures. Per aquest motiu, la intenció de la constructora és conservar aquests elements.

