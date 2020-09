Dos anys després que Guillermo Matarranz tanqués Casa Guillermo a la cantonada entre la plaça de l’Àngel i la Via Massagué –i es traslladés al carrer Advocat Cirera– s’ha fet públic l’obertura un nou negoci en aquest local. Es tracta d’un restaurant de la cadena de menjar ràpid KFC. Les obres per convertir l’emblemàtica botiga de roba en un establiment de la marca de pollastre fregit estan molt avançades. De fet, podria estar obert en un termini de dos mesos.

El nou restaurant KFC de Sabadell és una franquícia de l’empresa multinacional AmRest España, que gestiona restaurants de menjar ràpid arreu del món. D’entre altres marques, aquesta companyia disposa de 81 locals de KFC a l’Estat espanyol. El nou restaurant de la franquícia a Sabadell tindrà una capacitat per una vuitantena de comensals.

Fonts d’aquesta empresa han explicat que les obres estan sent complicades per l’antiguitat de la finca. “La demolició interior va ser molt difícil”, han indicat. El reforç de l’estructura de l’edifici és el que està portant més feina del previst inicialment.

De fet,la Casa Escaiola, construïda el 1931 per l’arquitecte Eduard Maria Balcells, és considerada com a Bé Cultural d’Interès Local. En aquest sentit, en el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni s’inclou aquest edifici en el nivell 2 de protecció que comporta la conservació. Si més no, té una a façana de pedra, està decorada amb balustrades i frontons al xamfrà i sobre les obertures. Per aquest motiu, la intenció de la constructora és conservar aquests elements. En tot cas, l’Ajuntament està seguint aquestes obres de prop. Fins i tot, els hi han demanat la conservació del vinil amb el nom de Casa Guillermo que han quedat.

Nou Burger King

Amb l’obertura a Sabadell, hi haurà un nou restaurant KFC a la comarca, després del que van obrir el 2016 a Sant Cugat i del Parc Vallès a Terrassa. Curiosament, a Sabadell ja hi havia un KFC els anys 90, que estava situat a la Rambla. Si més no, els restaurants de menjar ràpid no han reeixit al Centre.

Potser, per això, Burger King ha obert a Sabadell el que ja és el seu quart restaurant de menjar ràpid a la ciutat. Situat al sud de la ciutat, es troba al carrer Pla del Fonollar, a Sant Pau de Riu-sec, a la carretera que uneix la rotonda de l’Ikea amb la que dona just davant del camp municipal Sergio Busquets de Badia del Vallès.

