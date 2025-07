El nou multicinema “no aprofita el potencial estratègic del sòl industrial” de Sabadell

L’anuncia de l’arribada d’un multicinema amb nou sales, juntament amb diversos locals de restauració, previst per a finals del primer trimestre del 2026, en una parcel·la de 13.000 m² a Sant Pau de Riu-sec, ha caigut com un gerro d’aigua freda entre els representants del teixit empresarial i econòmic de Sabadell. Si bé celebren que s’aposti per Sabadell per invertir-hi, lamenten que “no aprofita el potencial estratègic del sòl industrial, compromet el desenvolupament a llarg termini i és contrari a l’interès general”, apunta Pere Puig, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Tot i ser una parcel·la, propietat de Grupo Clapé, qualificada per a ús industrial/logístic, la normativa del Pla Parcial urbanístic de Sant Pau de Riu-sec obre la porta a diversos usos compatibles, entre els quals el cultural. “En aquest punt de la ciutat tenim qualitats i capacitats per atraure altres inversions. Lamentem no haver pogut atraure una indústria. Entenem que un cinema no és la millor opció, tot i que qualsevol inversió sigui benvinguda i respectant la inversió privada, aquest model no ens acaba de convèncer, no atrau valor afegit”, defensa Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic i del Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc).

En la mateixa línia, Bosch i Puig van més enllà, en coincidir en l’impacte en la mobilitat i en la sostenibilitat que pot suposar per la zona la gran afluència de visitants vinguts amb vehicle privat –el multicinema té capacitat per prop de 800 persones–, que generaria un augment del trànsit, en els accessos d’entrada i sortida de la ciutat, així com l’oportunitat desaprofitada per no atraure els visitants a dins de la trama urbana de la ciutat: “Volem que la gent entri a la ciutat. Ara, aparcaran, aniran al cinema, menjaran al Mc Donald’s i marxaran”, lamenta l’empresària sabadellenca.

Per la seva part, Puig sosté que amb aquest cas al polígon d’activitat econòmica (PAE) Parc Empresarial (Sant Pau de Riu-sec), “són espais que s’han transformat en zones d’oci grans superfícies comercials. Necessitem activitat que doni peu a ocupació de qualitat. No hem de sacrificar espais industrials. Cal buscar espais alternatius per aquestes ofertes d’oci”.

Amb la construcció d’aquests vuit locals, el PAE se situa per sobre el 75% de sòl urbanitzat, a l’espera de concretar-se, finalment, l’arribada de Celestia Aerospace, companyia de nanosatèl·lits, pendent d’acabar de tancar inversió privada. Relacionat amb aquesta qüestió, i fent referència al Hub Aeronàutic, Puig es pregunta si “davant l’oportunitat de tenir un clúster aeronàutic, aprofitant les potencialitats de l’Aeroport de Sabadell, amb indústria relacionada amb aquest sector, l’arribada d’activitat terciària ens fa perdre atractiu”.