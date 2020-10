Educació aparta el professor d'institut acusat d'abús de menors a Castellar

El Departament d'Educació ha decidit apartar de manera cautelar un professor d'Educació Física de l'Institut Castellar, a Castellar del Vallès mentre l'investiga per un presumpte cas d'assetjament sexual. Diverses alumnes i exalumnes han denunciat a través de les xarxes socials les situacions en què s'haurien vist involucrades.

També han aparegut pintades al centre en contra d'aquest docent i que assenyalen la direcció del centre com a "còmplice" de l'assetjament a alumnes. Inspecció està recollint tota la informació referent al cas. Per la seva banda, l'Ajuntament de Castellar ha ofert suport jurídic i psicològic a les famílies afectades.

"Es va ficar als vestidors de la classe de la meva germana quan estaven a les dutxes i deia si necessitaven ajuda", "Per saltar el poltre ens agafava de la cintura i el cul", "Em va fer un petó quan estàvem sols a classe. Tenia 16 anys". Aquests són alguns dels testimonis d'alumnes i exalumnes de l'institut de Castellar que denuncien situacions d'assetjament del professor.

Publicitat

Un compte d'Instagram les recull totes i n'hi ha que es remunten a fa més de vint anys. El cas ha provocat que aquest mateix dijous a primera hora del matí alumnes i exalumnes s'hagin concentrat a la porta del centre per exigir l'expulsió del professor i el departament ja està investigant el cas.

Des de l'institut, per la seva banda, asseguren que el centre i les classes estan funcionant amb normalitat aquest dijous, malgrat el context. La direcció ha aprofitat també per rebutjar "qualsevol manifestació de violència masclista" mentre espera que s'aclareixin els fets en relació al professor assenyalat com a assetjador.

Publicitat