L'esport no professional s'atura durant 15 dies

S'atura l'esport. El pròxim cap de setmana es paralitzaran totes les competicions d'àmbit estatal, almenys, durant els pròxims 15 dies. Segons apunten diversos mitjans, entre altres el Nació Digital, el Procicat aprovaria la mesura aquest mateix dimecres com a mesura dins les restriccions que prepara la Generalitat per la negativa evolució de la pandèmia de la Covid-19.

La decisió s'ha pres després d'una reunió de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, on s'ha explicat que “l’empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc”, ha dit el secretari

Publicitat

Tot i això, la decisió, que l'hauria de validar un jutge, no afectaria els entrenaments, ni els usuaris de les instal·lacions esportives i obligarà a posposar les diverses competicions federades, escolars o privades de qualsevol categoria de Catalunya: “Som conscients de la situació que estem vivim i ho acceptem amb resignació”, ha assegurat Gerard Esteva, president de la UFEC. “Però hem de deixar clar i ser contundents que l’esport no és el problema. Hem tingut casos, però hem actuant per garantir la traçabilitat i aplicat tots els protocols amb SGE i Salut”, afegeix Esteva. Les mesures no afectaran l'esport professional ni les competicions dins el calendari estatal o internacional.

Publicitat