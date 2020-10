Pot perillar el Sabadell-Alcorcón per casos de Covid-19 al club madrileny

El pròxim partit del Centre d'Esports, previst per dimecres que ve a les 21.30 hores en la primera sessió intersetmanal de la temporada, contra l'Alcorcón podria córrer perill de suspensió. El conjunt madrileny s'ha vist afectat per 4 casos de positius -entre membres del cos tècnic plantilla- i, de moment, la Lliga de Futbol Professional, després de tenir coneixement de la circumstància, ha demanat formalment al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de futbol la suspensió del partit de la sisena jornada que havia de disputar l'Alcorcón i la Ponferradina demà diumenge a l'estadi Santo Domingo.

Veurem quina decisió pren el Comitè, però tot apunta que aquest duel quedarà ajornat per evitar qualsevol risc de contagi massiu. Ara caldrà veure quin procediment s'aplica a partir d'aquí. Haurà de fer una quarantena tot l'equip de l'Alcorcón? Una de les opcions és que es facin tots noves proves PCR per descartar més casos. Si surten negatives, quedarien aïllats els afectats de Covid-19 i la resta podria continuar entrenant i jugant amb normalitat.

Publicitat

Cal recordar que existeix un protocol de la LFP per aquestes situacions i per això es poden inscriure fins a un total de 23 futbolistes en les convocatòries. Fins i tot, en cas de tenir casos a la plantilla, els equips podrien arribar a jugar un partit amb només cinc fitxes (la reglamentació parla d'un mínim de 7) de la primera plantilla de manera excepcional. L'Alcorcón, precisament, va caure en l'error de jugar amb només 6 futbolistes del primer equip contra el Saragossa i el Comitè l'ha sancionat amb la pèrdua del partit per 0-3. No ho podia fer perquè no tenia cap cas positiu en aquell moment.

Caldrà esperar com evoluciona la situació en les pròximes hores, però en cas d'augmentar els casos i haver de fer una quarantena de 10 dies, perilla el desplaçament de l'Alcorcón a Sabadell i, per tant, el partit està ara mateix sota amenaça de suspensió, una circumstància que des de la LFP es vol evitar sempre que sigui possible. Significaria un nou entrebanc pel conjunt arlequinat, que acumularia dos partits pendents (el primer contra l'Almeria) en aquest complicat inici de lliga en què encara no ha sumat cap punt en cinc duels.

Publicitat