El Sabadell-Almeria pendent es jugarà el dijous 5 de novembre

L'equip d'Antonio Hidalgo haurà d'afrontar un tram de calendari molt carregat després de conèixer la data del duel Sabadell-Almeria que la Lliga de Futbol Professional ha establert pel dijous 5 de novembre a les 19 hores, partit pendent de la primera jornada. Així doncs, a Saragossa començarà diumenge que ve (21 hores) un autèntic 'tour de force' pels arlequinats que tindrà continuïtat amb 4 partits en només 11 dies.

El dijous 29 (21.30 h), el Sabadell rebrà la visita del Leganés i menys de 72 hores després (diumenge, 1 de novembre a les 18.15 h) jugarà a El Toralín contra la Ponferradina. Aquest horari no ha agradat gens en el vestidor arlequinat perquè es considera que hi ha molt poc marge per preparar un partit que, a més, ofereix una complicada logística en el seu desplaçament. La cursa continuarà el dijous 5 de novembre amb el duel ajornat contra l'Almeria a la Nova Creu Alta i acabarà amb un nou partit a casa el següent cap de setmana (probablement diumenge o dilluns, encara no se sap horari) davant el Màlaga.

De moment, però, el conjunt d'Hidalgo només vol centrar-se en el xoc més imminent a La Romareda. L'extrem valencià Victor Garcia considera que "hem hagut de canviar de xip amb l'ajornament de l'Alcorcón i adaptar-nos a les circumstàncies. És vital sumar la primera victòria. El vestidor se sent tranquil. Sabem que travessem un moment complicat, però també que estem en el camí. Cal allargar més els bons moments durant els partits i tenir més encert. Això és una feina col·lectiva", ha destacat.

