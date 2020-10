El Sabadell busca un bàlsam a La Romareda davant un Saragossa pressionat

Urgències de diferent tall. El duel d'aquest diumenge (21 hores, Gol TV, Movistar LaLiga) a La Romareda prova les necessitats d'un Sabadell que vol estrenar el seu caseller de punts i un Saragossa pressionat després de dues derrotes consecutives que han generat dubtes en el seu entorn. El club aragonès, encara amb seqüeles del seu fallit ascens de la temporada anterior, no acaba de rotllar i, de fet, només ha guanyat un partit sobre el terreny de joc: l'1-0 agònic contra l'Albacete perquè el 0-3 al camp de l'Alcorcón va ser a conseqüència de l'alineació indeguda del club madrileny. El seu tècnic, Rubén Pipo Baraja, assegura que encara estan en "procés de creixement", però la paciència es pot esgotar en cas d'ensopegada contra el cuer i alguns mitjans parlen d'últimatum per al tècnic.

També Antonio Hidalgo podria estar en perill en circumstàncies estadístiques després de fer un'0 de 15', però la situació del tècnic arlequinat sembla molt diferent i el club manté una absoluta confiança en ell i la plantilla. De fet, el mateix Hidalgo va admetre que "sé de què va això i l'entrenador sempre està exposat quan no arriben les victòries, però en el meu cas va més enllà del càrrec. Sóc del Sabadell, ho sento com una cosa meva, hi ha un sentiment especial des que vaig venir de jugador. El meu fill i els seus amics són socis del Sabadell. Jo només puc treballar més, però no controlo situacions que puguin passar en el futur", va subratllar.

La suspensió del partit contra l'Alcorcón el dimecres passat pel polèmic cas dels positius que finalment no eren ha provocat la lògica indignació en el club arlequinat. El mateix Hidalgo va llençar un missatge directe a la Lliga de Futbol Professional: "Després de tot el que ha passat, entenc que la LFP ha de sortir i donar més explicacions sobre els protocols". LaLiga ha admès l'error del laboratori Synlab i exculpa l'Alcorcón que va actuar segons el protocol establert.

El Sabadell ha hagut de canviar de xip i a partir del mateix dimecres, quan es va confirmar l'ajornament del duel contra els madrilenys, ja prepara el partit de la vuitena jornada contra el Saragossa. "L'objectiu principal és ser més sòlids defensivament perquè amb pilota estic convençut que farem coses i tindrem opcions", ha reflexionat Antonio Hidalgo. Es mantenen les baixes de Xavi Boniquet i Pierre Cornud, però homes com Pedro Capó o Jaime Sánchez, recuperats, podrien tenir opcions. En el cas del menorquí significaria el seu debut en el futbol professional. El duel serà dirigit pel col·legiat del Comitè gallec, Javier Iglesias Villanueva.

Bons records

Trencar la mala dinàmica i esborrar el zero de la classificació és el gran repte arlequinat en un estadi que ja ha exercit de bàlsam en altres ocasions. La més recent és en l'última aparició per La Romareda, en els inicis de la temporada 2014/15. El Sabadell de Miquel Olmo va arribar, com ara, amb zero punts, en aquest cas després de tres derrotes. Un gol de Juanto en el minut 89, amb col·laboració amb Kiko Olivas, va permetre sumar el primer punt, molt meritori perquè el conjunt arlequinat va jugar en inferioritat numèrica des del minut 42 per l'expulsió de Yeray Sabariego.

També es va viure un revival arlequinat a La Romareda la temporada 87/88, a Primera Divisió. El Sabadell semblava desnonat en el tram final de la lliga, però al camp aragonès va aconseguir la primera victòria fora de casa i seria l'inici d'una gran ratxa -7 jornades sense perdre- que, malgrat tot, no va ser suficient per evitar el descens. D'altra banda, a la Copa del Rei també es va viure una històrica classificació arlequinada (temporada 83/84) entre un Saragossa de Primera i un Sabadell de Segona B, amb gol de Rafa Marañón (1-1) per certificar el passi.

