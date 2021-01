El Club Natació masculí de vòlei guanya el derbi i és més líder

Any nou... i mateixes bones sensacions. L'equip sènior masculí del Club Natació Sabadell s'ha imposat al pavelló de Les Naus al CV Barberà en el derbi vallesà de Primera Nacional (3-1) i es referma en el lideratge com a equip invicte. No ha estat, però, una victòria còmoda com poden fer pensar el primer i quart set. De fet, després del 25-14 inicial, el Barberà ha creat moltes dificultats i ha aconseguit forçar l'empat amb un 23-25.

El conjunt de Jordi Fernàndez ha acusat una mica la inactivitat després de l'aturada nadalenca i les baixes de dos jugadors importants com Alvise i Alberto Ruiz. De totes maneres, s'ha sabut sobreposar als moments difícils i el tercer set ha estat decisiu. En una tònica d'equilibri ha tingut l'encert en el tram final per decantar la balança del seu costat amb un ajustat 25-21. Això ha deixat tocat el Barberà, que ja gairebé no ha oposat resistència en el quart set, liquidat amb un contundent 25-14.

Un triomf que deixa el Club Natació Sabadell com a líder incontestable amb 35 punts. Només el CV Roquetes sembla amb potencial suficient per plantar cara i mantenir aquest ritme infernal cap a les fases d'ascens a la Superlliga-2 que l'any passat es va escapar als despatxos. Demà diumenge serà el torn de l'equip femení, que també vol consolidar-se a la zona de privilegi davant un exigent Garden Hotels de Mallorca a Les Naus.

Publicitat