L'OAR Gràcia suma un punt en un altre final de bogeria davant el Sant Cugat (27-27)

Hauria pogut ser millor. La tornada de públic al pavelló del carrer Boccaccio va coincidir amb la disputa de l'OAR Gràcia-Sant Cugat, un partit que es presentava carregat d'al·licients per l'interès dels dos equips a fer-se amb la victòria i que es va saldar amb repartiment de punts. L'empat no ha acabat de complaure ningú, però probablement qui més el valora és el Gràcia, ja que li permet fer una braçada a la recerca d'aigües més tranquil·les a la classificació. Per al Sant Cugat, en canvi, el resultat l'allunya una mica més dels dos capdavanters (Sant Quirze i Esplugues) tot i que dijous podrà recuperar terreny perdut si supera el conjunt espluguenc en el partit ajornat.

L'enfrontament va recordar molt el de la jornada anterior contra el Sant Joan Despí, ja que va tenir un comportament gairebé idèntic, inclòs el final agònic per a un i l'altre per la incertesa del desenllaç. Es va repetir la bona feina dels verd-i-blancs a la primera part per capgirar un 2-4 advers inicial i arribar al descans amb 4 de marge a còpia d'anar a totes per contrarestar el potencial del rival (18-14). El conjunt de Cesc Borrell, també en aquest cas, va poder engrandir la diferència en tornar del vestidor, amb el parcial 2-0 que ha establert el 20-14 de més patxoca. Però quedava força temps encara i el Sant Cugat va passar de dominat a dominador. Pas a pas va aconseguir reduir el desavantatge fins a atrapar el Gràcia quan faltaven 12 minuts (24-24).

Fins al final, intensitat i emoció a dojo a falta de mutu encert en la culminació de les oportunitats. El minso parcial 3-3 va fer pujar el 27-27 que el Gràcia va tenir ocasió de trencar en la darrera possessió. La defensa del Sant Cugat no va permetre cap escletxa i l'únic intent va ser una falta directa amb el temps esgotat, però des d'una posició pràcticament impossible de fer entrar la pilota a la porteria. Taules.

Creu Alta: missió impossible

També el Creu Alta Sabadell Handbol afrontava un duel complicat davant un rival de la zona alta, l'Handbol Esplugues, i aquesta vegada no va tenir gairebé opció. El conjunt arlequinat sempre va anar a remolc en el marcador, arribant al descans amb un 9-14. A la represa, els visitants, en la seva persecució del líder Sant Quirze, no van cedir i van consolidar el seu avantatge (16-25) per imposar-se finalment de 10 gols (23-33). L'equip de Sergi Cifré, després de la victòria del H. Banyoles, es troba de nou al límit de la zona de perill. Haurà de posar els cinc sentits en les últimes jornades.

