Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb l’inici de campanya de les últimes hores. La cursa per arribar a la Generalitat ja ha començat. Sabadell s’ha omplert de cartells des d’aquest divendres.

Al llarg d’aquest dijous a la nit, els partits han donat el tret de sortida amb els primers actes i la tradicional encartellada per diferents carrers i places de Sabadell. Un dels més multitudinaris va ser el de Salvador Illa, l’únic cap de llista que va triar Sabadell per l’obertura de la campanya.

L’empresari Pere Puig Ysern (1951), de Sabadell de tota la vida, és el responsable de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç. La mobilitat diària és un dels principals inconvenients de les empreses i veïns de la ciutat i del Vallès, amb la C-58, l’AP-7 i els accessos a Barcelona col·lapsats, i uns trens a prop del límit de la seva capacitat (FGC), o bé condicionats per les incidències i els retards (Rodalies).

A finals de febrer del 2023, el Govern de la Generalitat va decretar l’entrada en excepcionalitat dels municipis del Vallès Occidental -i tot el sistema Ter-Llobregat– per l’estat crític dels embassaments. Des d’aleshores, la sequera ha emergit com un problema latent, que ha obligat les administracions competents a posar fil a l’agulla davant l’agreujament de la situació.

El J.O. té 21 anys i és diabètic. El dia de Sant Jordi va desplaçar-se fins a la farmàcia més propera amb la recepta mèdica per recollir el seu fàrmac. “Van dir-me que no n’hi havia, que s’havia produït una ruptura d’estoc“, explica. El primer que va notar, diu, va ser una sensació “d’angoixa i por”. “Les persones amb diabetis necessitem la insulina per viure”, va pensar. Els dependents de l’establiment li van aconsellar anar a altres farmàcies a preguntar si tenien el medicament.

Fa 60 anys que Tintín parla en català. Va ser a través de Les joies de la Castafiore que l’aventurer va començar a seduir milers de lectors del país, especialment joves. Sabadell, a través de llibreries que feien una aposta forta per publicacions en llengua catalana, va ser un feu important d’amants del còmic.