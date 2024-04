L’empresari Pere Puig Ysern (1951), de Sabadell de tota la vida, és el responsable de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç. La mobilitat diària és un dels principals inconvenients de les empreses i veïns de la ciutat i del Vallès, amb la C-58, l’AP-7 i els accessos a Barcelona col·lapsats, i uns trens a prop del límit de la seva capacitat (FGC), o bé condicionats per les incidències i els retards (Rodalies). Fa dues dècades que Puig combina les seves responsabilitats empresarials amb les tasques a l’entitat i les ha vistes de tots els colors. Ha sentit a parlar de grans projectes que no han aterrat mai, com el túnel ferroviari d’Horta, que ara torna a l’agenda a reclamar al Govern de la Generalitat.

Un estudi de la Generalitat, que fa uns dies va avançar el Diari, marca el segon túnel d’FGC per Vallvidrera com a prioritat, abans que el túnel d’Horta, que vostès reclamen.

Hi insistim: el túnel d’Horta sí, i amb lletres grosses. No és un caprici. No podem perdre pistonada i no ho diem nosaltres, com a Cambra. Fa dos anys vam signar un manifest conjunt amb set ajuntaments del Vallès, Cerdanyola Empresarial, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional, la Corporació Sanitària del Parc Taulí i la UAB per demanar el túnel d’Horta. Som el corredor industrial més important de Catalunya, el segon de l’Estat i estem entre els més importants de la Unió Europea, i s’ha de notar a les infraestructures viàries i ferroviàries.

El túnel de Vallvidrera trauria més cotxes de la carretera que el d’Horta, segons l’informe.

I el Govern de la Generalitat ha previst el desenvolupament urbanístic de Cerdanyola del Vallès? La gent que viurà i treballarà allà? La informació que li han facilitat és totalment esbiaixada, no s’aguanta per enlloc.

Què troba a faltar en el diagnòstic de la Generalitat?

El Parc de l’Alba és el desenvolupament urbanístic més important de Catalunya avui dia. S’han previst 4.500 habitatges, que representen unes 16.000 persones, hi ha 1,5 milions de sostre industrial disponible, 80.000 metres quadrats de comerç… tot plegat mobilitzarà 40.000 persones diàries. I saps què hi ha per entrar i sortir del barri? Res, ni una sola línia ferroviària. L’autobús de la UAB. Si volem que la gent deixi el cotxe, hem de posar més transport públic.

Considera que no s’està fent prou per millorar l’oferta de transport públic?

Un estudi recent de Barcelona Global fet a treballadors estrangers altament qualificats apunta els preus de l’habitatge i la mobilitat deficient com els principals problemes de viure aquí. La qualitat de vida dels treballadors es deteriora quan les comunicacions són zero i per a les empreses és un desastre. Jo parlo en termes de discriminació laboral: moltes empreses no poden contractar el millor treballador perquè no destinarà quatre hores per anar i tornar de la feina cada dia per molt bé que li paguis.

Qui ha de ser l’operador del nou servei? Quan hauria d’estar enllestit?

FGC, que no vol el túnel d’Horta i sí el de Vallvidrera perquè trigarà anys a fer caixa, que és el que volen. Pel que fa a la data, si es posen a treballar ja, el 2030 podria estar en funcionament.

Abans s’haurien de desemborsar 1.812 milions d’euros, que no és poca cosa. El doble que en el cas de Vallvidrera.

Em resisteixo a entrar en la dinàmica de quina opció és més cara. No em crec el túnel d’Horta valgui el doble que el de Vallvidrera, com afirma la Generalitat. No m’ho crec. I si fos aquesta diferència, tant fa, perquè s’ha de poder donar una sortida a aquest corredor tecnològic, científic i sanitari, perquè generarà sinergies i atraurà empreses i start-ups. Al voltant del Sincrotró no s’hi posaran fàbriques de xurros, hi aniran empreses punteres com la fàbrica de xips Innofab, amb una inversió per sobre dels 300 milions d’euros.

Una de les qüestions delicades és l’impacte ambiental de l’obra, en plena serra de Collserola.

Ja hem renunciat al túnel d’Horta viari per la qüestió mediambiental. A partir del Centre Discrecional es fa anar sota terra i des d’allà fins a la Sagrera sense que torni a sortir més en superfície. Més curós, impossible. No es tocarà ni un pi ni el verd, no molestarem els grills que hi ha al parc de Collserola.

Estem parlant tota l’estona de Cerdanyola. Quin benefici té el túnel d’Horta i el ‘bypass’ entre Sabadell i Terrassa?

Beneficiarà més Terrassa, que tindrà una connexió més bona amb Sabadell i podrà arribar a la UAB. Ja ens sembla bé, perquè els localismes a l’hora d’analitzar infraestructures són del tot negatius. Encara més, si es fa un park and ride, la població del nord –Manresa, Berga– pot venir fins aquí, deixar el cotxe i agafar el tren per entrar a Barcelona.

Descarta, doncs, l’opció que planteja la Generalitat per Vallvidrera?

No la descartem, perquè no són projectes incompatibles. El que diem és que s’ha de prioritzar el túnel d’Horta i que tot no pot anar a parar a la plaça de Catalunya de Barcelona. Ens queixem molt de l’Espanya radial, i fem la Catalunya radial! La duplicació del túnel de Vallvidrera està dissenyada per fer un recorregut actual més ràpid, no ofereix servei a noves zones. Tots els polítics de dreta i esquerra viuen a Sant Cugat, i el túnel els anirà molt bé. No el faran per a nosaltres.

El túnel d’Horta es va planificar per primera vegada fa més de cinquanta anys, l’any 1968.

I s’ha posat sota el calaix infinitat de vegades. El Vallès i tot Catalunya pateixen un dèficit estructural en el compliment de les infraestructures. Hi ha hagut una mala gestió dels nostres governants, s’ha de despolititzar l’obra pública. Tant els governs de l’Estat com el de la Generalitat perpetuen un bucle: planifiquen, projecten, pressuposten i tornen a començar de nou. En lloc d’avançar-nos a la necessitat, ens posem a fer debats interminables de si posem un tramvia o un ferrocarril i ens n’adonem quan ja tenim el problema a sobre i la gent està esperant a la parada. Hem d’esperar que col·lapsi el sistema del tot? Com estan la B-30 i l’AP-7, i els FGC?

La majoria dels ajuntaments que van firmar el manifest a favor del túnel d’Horta impulsat per la Cambra són socialistes. Fa vint anys, quan el PSC governava a Catalunya i era una època de vaques grasses no van construir el túnel d’Horta.

En infraestructures com el túnel d’Horta des que fas la traça fins que talles la cinta passen entre 15 i 20 anys. És clar, els polítics es resisteixen a invertir recursos sense que hi hagi un retorn, un lluïment polític. Si no, ja tindríem una xarxa ferroviària moderna per a la ciutadania i per a les mercaderies. Només el 3% de la logística en aquest país viatja en tren, molt per sota de la resta d’Europa.

Els empresaris reivindiqueu el corredor mediterrani com a alternativa.

És una infraestructura imprescindible per reduir les emissions de CO2, el trànsit a l’AP-7 i millorar la competitivitat de les empreses. El primer que miren les empreses abans d’instal·lar-se és la logística. La logística és empresa, és indústria i sense una bona logística, tens més costos i ets menys competitiu. Actualment, ningú envia un paquet per tren si hi ha només una via al País Valencià i les mercaderies s’han d’apartar per poder-les enviar de nit. La logística ha de funcionar en menys 24 hores avui dia.

Fem un salt a la xarxa viària, quina de les dues és més urgent: la ronda Nord de Sabadell i Terrassa o la B-40 fins a Granollers?

El Vallès necessita la ronda Nord de Sabadell i Terrassa i el Quart Cinturó fins a Granollers. A més, la ciutat ha de tancar l’anell viari amb la ronda Est. Avui tenim una C-58 que és infame i carreteres secundàries que són un desastre. Un camió de 14 metres de llargada no pot circular per una carretera nacional perquè toparà amb el plataner aquell que fa dècades que està allà des de temps immemorables. I els nivells de competències fan que la gestió sigui un desgavell. Hi ha vies dels ajuntaments, de la Diputació, de la Generalitat, de l’Estat, de la UE…

Què li sembla el model de zona de baixes emissions (ZBE) que es planteja a Sabadell?

Qualsevol s’adona que si limites l’accés a determinats vehicles, moltes furgonetes no hi podran accedir. Hi ha empresaris i autònoms estan si no pot entrar la seva flota a la ZBE. Potser el repartidor del Diari de Sabadell no podrà entregar els diaris, perquè necessitarà una furgoneta de menys de quatre anys…

Les furgonetes de repartiment estaran excloses de la ZBE, segons va anunciar l’Ajuntament.

El decret de la Generalitat no ho planteja així i, a més, amplia la ZBE a la Creu Alta, i això serà un problema de por.