L’Ajuntament de Sabadell defensa la construcció del túnel ferroviari d’Horta

El segon túnel ferroviari entre el Vallès i Barcelona ha de passar per Horta, i no per Vallvidrera. Així ho defensa el Govern municipal de Sabadell, després de conèixer l’estudi de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, publicat pel Diari. L’informe situa la construcció del nou túnel per Sant Cugat com la millor alternativa per estalviar temps als usuaris i treure cotxes de la carretera. La variant costaria uns 900 milions d’euros, una xifra ambiciosa però per sota dels 1.812 milions d’euros de l’opció d’Horta.

L’Ajuntament de Sabadell, com la majoria dels municipis vallesans, creu que Sant Cugat ja està ben cobert en FGC i que s’ha de prioritzar un nou corredor dins del Vallès, que surti des de la UAB, passi per Cerdanyola i el Parc Tecnològic del Vallès, que avui no tenen servei de tren. Des d’allà es construiria un nou túnel per accedir a Barcelona per Mundet i després continua fins a la Sagrera. Aquesta alternativa també contempla un bypass entre Terrassa i Sabadell, que donaria servei a l’oest de la nostra ciutat [línia C al mapa].

“S’ha d’obrir una part del Vallès cap a Barcelona”, afirma el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que considera que la comarca i Barcelona necessiten un túnel que enllaci “espais estratègics de coneixement” com serien el 22@, la UPC, el Sincrotró Alba, l’Autònoma i Sabadell. El desenvolupament urbanístic del Parc de l’Alba suposarà un increment de la població de Cerdanyola en els pròxims anys. Fins allà només s’hi pot arribar en autobús.

El departament de Territori ha marcat el projecte d’un segon túnel sota Vallvidrera, per Sant Cugat [A i B al mapa], com a prioritària pel seu cost econòmic i retorn social. Així i tot, el Govern català va assegurar als ajuntaments que estudiarà el corredor d’Horta, un compromís que ara està condicionat a la convocatòria d’eleccions catalanes del 12 de maig –i del Govern que en surti–.

“Aquest projecte, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, han quedat apartats per la campanya”, lamenta Gibert, que espera que després dels comicis es puguin reprendre. Sigui quin sigui el futur executiu, el tinent d’alcaldessa assegura que l’Ajuntament s’asseurà amb la Generalitat per parlar del futur d’FGC i de Rodalies. “Sempre estarem oberts a parlar de tot el que sigui per millorar les connexions ferroviàries amb Sabadell i el Vallès”, conclou.