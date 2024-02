Nou pas endavant per la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports a elevar els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs per finançar amb 200 milions d’euros la construcció de la infraestructura, que dona continuïtat al corredor de la B-40 entre les dues capitals del Vallès Occidental, segons ha informat la Moncloa. La via haurà de connectar amb Castellar, millorant la mobilitat viària a la comarca.

L’executiu espanyol defensa que aquesta aprovació suposa una “fita important” en la tramitació administrativa i econòmica del text del conveni acordat amb la Generalitat de Catalunya per executar i finançar el projecte. Un cop obtinguda aquesta autorització, el Ministeri podrà encarregar els informes pertinents per concloure la tramitació i signar-la un cop el conveni sigui ratificat pel Consell de Ministres.

Acord el passat mes de juliol

Segons l’executiu, es compleix el protocol que l’Estat i la Generalitat van signar el mes de juliol. D’aquesta manera, el Ministeri aportarà 200 milions d’euros, i la Generalitat redactarà els estudis i projectes, “integrant el consens polític que van expressar els municipis afectats”.

Com que compleix una funció de llarg recorregut, recorda l’executiu espanyol, “el corredor seguirà essent de titularitat estatal, i per això l’aprovació definitiva dels projectes correspondrà al Ministeri”.

En canvi, la Generalitat “licitarà, contractarà i durà a terme l’execució, seguiment i supervisió de les obres corresponents, així com de les expropiacions”.