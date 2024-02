El tram de l’autovia B-40 entre Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Viladecavalls (Vallès Occidental), el Quart Cinturó, ha quedat oficialment inaugurat. Es tracta d’un ramal d’uns sis quilòmetres, dels quals 1,3 són en un túnel. La posada en servei d’aquesta part de la infraestructura arriba després de 17 anys d’obres, amb períodes d’aturada continus. Ha estat una obra molt reclamada pels municipis i pel teixit empresarial.

La carretera serveix d’enllaç entre el Vallès i el Baix Llobregat nord, connectarà l’A-2 (Madrid, Lleida, Barcelona) amb la C-16 i la C-58 (Manresa-Terrassa-Sabadell) i es convertirà en l’alternativa a l’AP-7. L’estrena d’aquest tram de la B-40 suposa culminar la unió entre Abrera i Terrassa, ja que havien acabat, per una banda, les intervencions entre Olesa de Montserrat i Abrera i, per l’altra, entre Viladecavalls i Terrassa. En total són 13,2 quilòmetres d’autovia, que han suposat un total de 250 milions d’euros, pràcticament el doble del previst (+90%), per les demores i modificacions de l’obra.

En l’acte d’abans de la posada en servei, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que la B-40 és una infraestructura estratègica per al Vallès Occidental i el Baix Llobregat, dues comarques que són “el motor industrial de Catalunya”. Assegura que s’inauguren “poques obres a l’Estat” amb un volum previst de trànsit com aquest: 45.000 vehicles diaris.

Representants dels ajuntaments vallesans han assistit a l’acte d’inauguració, entre els quals hi havia l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez. També hi han assistit diputats sabadellencs al Parlament i al Congrés Pol Gibert i Paco Aranda, i representants del teixit empresarial vallesà, com Antoni Abad (Cecot) i Ramon Alberich (Cambra Sabadell).

Avenç en la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès continuen reclamant la continuació de la B-40 entre Terrassa i Castellar del Vallès passant per Sabadell: la ronda Nord.

Després de mesos de tramitacions, el ministre ha anunciat que els governs de l’Estat i de la Generalitat han tancat ja el text del conveni sobre la infraestructura, que estableix el finançament i la gestió i execució de l’obra. L’acord està enllestit i falta signar-lo, doncs.

Segons ha avançat Puente, el govern de l’Estat destinarà 200 milions d’euros per al tram entre Terrassa i Sabadell, mentre la Generalitat encarregarà de la redacció de l’estudi de l’obra. Sobre la dimensió de la futura carrerera, ha reconegut que hi ha discrepàncies amb el govern de la Generalitat.