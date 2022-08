Més hores al volant. Amb la gratuïtat de les autopistes, circular-hi amb el cotxe (o camió) surt més a compte. En només un any, les retencions a la principal artèria viària de Catalunya, l’AP-7 s’han incrementat un 153% els dies laborals entre Sant Celoni i el Papiol, segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

Durant el primer trimestre del 2022, els conductors han destinat més del doble de temps als mateixos desplaçaments. La demora es produeix especialment en direcció Nord, on s’ha triplicat l’espera. Segons dades de la Generalitat, l’autopista registra ocupacions que arriben a superar el 55% de la seva capacitat màxima a alguns trams.

Amb l’aixecament de les barreres del peatge, les retencions diàries han crescut, com també creix la sinistralitat. Durant el primer trimestre de l’any, 110 persones han viscut un accident l’autopista de la Mediterrània al tram dels dos Vallesos, un d’ells mortal (+7,8%). L’any d’abans de la pandèmia en van ser 102. De fet, l’AP-7 concentra el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana.

Aquestes dades premen l’accelerador en el debat sobre el futur pagament de les vies d’alta capacitat, l’impuls del transport públic i el corredor mediterrani i la finalització de la B-40. Unes mesures que defensen veus locals i que consideren “clau” pel desenvolupament de Sabadell i de la nostra comarca. “Cal una alternativa que engoleixi gran part del trànsit de l’AP-7”, exposa Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants. Bé sigui amb més transport públic o amb noves infraestructures que connectin el territori.

L’abaratiment del transport públic

Els conductors habituals que transiten l’AP-7 veuen l’impuls del transport públic com una oportunitat per a descongestionar tímidament les carreteres catalanes. Des de setembre, un any després de l’aixecament de les barreres dels peatges, viatjar amb Rodalies serà gratuït i els tiquets multiviatge de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) seran més econòmics. Fins al 31 de desembre, la T-Usual i la T-Jove estaran rebaixats un 50%. La T-Casual costarà un 30% menys. “Amb els preus de la benzina pels núvols, optaré pel tren”, apunta Cristian Gonzàlez, que treballa a una empresa de Barcelona i disposa d’aparcament.

Així i tot, els experts apunten que l’impacte de la gratuïtat o rebaixa del transport públic serà irrellevant. I no ho veuen com una solució a llarg termini: “És un ajut a l’usuari, no tindrà gaire impacte a l’AP-7. Calen mesures molt més contundents”, subratlla Núria Aymerich. En la mateixa línia es posiciona Manel Larrosa, vocal de FEM Vallès, que apunta que Rodalies i AP-7 “són de recorreguts molt diferents” i la gratuïtat “no afectarà el trànsit de l’autopista”. Tampoc ho veu gaire clar Puig-Ysern, que assenyala que els vehicles pesants són un dels principals elements que dificulten la mobilitat a aquesta via.

La ronda, ‘sine qua non’

El teixit empresarial i productiu de Sabadell és partidari de la construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa [vegeu mapa] per a connectar el territori amb el Baix Llobregat sense dependre de l’autopista. Coincideixen que ha de ser una infraestructura respectuosa amb el territori, que es fomenti el transport públic, però que “és més que necessària”, apunta Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç. Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, lamenta que el territori “no té capil·laritat suficient per redistribuir el trànsit”.

Una part dels agents del territori es mostren contraris a aquesta infraestructura, com és el cas de FEM Vallès o la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que veuen la solució en una xarxa potent de transport públic amb una potent oferta ferroviària i d’autobusos.

Pagament per ús?

Lluís Puerto, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, els peatges representaven un “greuge territorial” per al nostre territori. Però també lamenta que la retirada del pagament ha tingut conseqüències negatives en forma de retencions, accidents i empitjorament del manteniment. Els enginyers industrials demanen fer més inversions en infraestructura i tecnologia, augmentar el manteniment de les carreteres amb concursos o concessions a empreses privades i instaurant mesures com la velocitat variable.

En aquest sentit, una de les propostes que defensen els experts sabadellencs és establir el sistema de pagament per vinyeta. L’executiu espanyol contempla començar a aplicar el nou sistema de pagament a partir del 2024, malgrat que el mecanisme encara està per concretar. “S’ha d’imposar el pagament per ús [vinyeta] com més aviat millor”, demana Puig Ysern.