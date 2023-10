Més d’una dècada d’obres per inaugurar poc més de sis quilòmetres d’autovia. Les actuacions al Quart Cinturó (B-40) entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat han entrat en la fase final. La carretera servirà d’enllaç entre el Vallès i el Baix Llobregat nord, connectarà l’A-2, que va de Madrid, Lleida fins a Barcelona, amb la C-16 i la C-58 –l’eix Manresa-Terrassa-Sabadell– i es convertirà en l’alternativa a l’AP-7.

La posada en servei de l’autovia s’ha anat endarrerint al llarg dels anys per la falta de finançament i pel despreniment en els talussos, entre altres problemes constructius. L’última previsió situava l’obertura a finals del 2023. No obstant això, el Ministeri de Transports es resisteix a posar una data per a la inauguració, després que l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assegurés que estarà en funcionament el 30 de novembre.

Sobre el terreny, però, sembla tot un repte que es pugui culminar en sis setmanes. El gran gruix de l’actuació –el túnel i els viaductes– està pràcticament enllestit. Tot i això, hi ha treballs en tot el traçat, només un dels sentits de la circulació està asfaltat i falta la senyalització horitzontal i vertical. També hi ha molt moviment en els talussos, on treballen les excavadores. “Les obres avancen segons la previsió. S’estan ultimant detalls i fent les proves necessàries”, apunten fonts del Ministeri.

Un cop estigui acabada, la B-40 haurà suposat 250,1 milions d’euros, després d’un increment de costos de 46,9 milions d’euros pels despreniments. A tot plegat caldrà afegir 352 milions per millorar l’enllaç entre el Quart Cinturó, l’A-2 i l’AP-7 a la banda Baix Llobregat, entre Abrera i Martorell. Amb tot, les dues comarques estaran més a prop, hi haurà una altra opció de ruta per anar fins a Martorell i cap a la Catalunya Central, i el trajecte entre Sabadell i Lleida o Madrid es reduirà en uns 10 minuts.

La B-40: en blau fort, el tram en obres del Quart Cinturó. En groc, un traçat orientatiu de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

“Els retards castiguen l’economia”

Cada dia sense el Quart Cinturó enllestit és un llastre per a les empreses i els treballadors de Sabadell i de la comarca, segons el president de la comissió d’Infraestructures de Cambra Sabadell, Pere Puig Ysern: “Cada demora castiga l’economia i la competitivitat, justament en un moment en què hi ha creixement econòmic”.

El Vallès Occidental i el Baix Llobregat estan en mans d’una AP-7 al límit de la seva capacitat, col·lapsada en les hores punta. “Som el primer corredor industrial de Catalunya i un dels primers de la Unió Europea. És així com ens hem de veure?”, es pregunta Puig. Actualment, és l’única via d’alta capacitat entre les dues comarques, que aglutinen 1,77 milions de persones i generen 47.530 milions d’euros anuals, un 23% de l’economia catalana. Conjuntament, representen el 30% del valor afegit brut (VAB) industrial del país, segons l’Idescat.

Per tot plegat, l’entitat empresarial demana que es doni continuïtat al Quart Cinturó fins a Granollers, i que en paral·lel també es construeixi la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, pensada per connectar les dues capitals. De la mateixa manera, entitats empresarials com Foment, la Cecot, Pimec, així com partits polítics com el PSC, Junts i el PP volen fer avenços. A l’altra banda, la Plataforma Contra el Quart Cinturó lidera l’oposició a la continuïtat de la carretera des de Terrassa, passant per Sabadell, fins a la capital de Vallès Oriental.

“No ens podem quedar aquí. Falta la ronda Nord”

La posada en marxa del Quart Cinturó entre Viladecavalls i Abrera serà un “pas” per a la comarca, segons l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja que millorarà la mobilitat entre el Vallès i el Baix Llobregat i afavorirà la competitivitat empresarial.

Així i tot, Farrés considera que el Vallès i Sabadell “no es poden quedar aquí” i remarca la necessitat de donar continuïtat al Quart Cinturó amb la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, una infraestructura que considera transcendental per treure trànsit de la Gran Via i que “deixi de ser una autovia urbana”. L’alcaldessa sosté que no hi ha cap ciutat de les característiques de Sabadell “que no tingui rondes i que suporti el pas de 40.000 vehicles per la trama urbana”.

El futur de la ronda Nord depèn de les negociacions entre els governs de l’Estat i de la Generalitat. El Govern municipal ja ha mostrat les seves cartes i planteja que la carretera passi totalment soterrada amb dos túnels per sota del Parc Agrari i de Can Deu.

Mapa de la proposta de ronda Nord de l’Ajuntament: en blau fort, el tram soterrat amb tuneladora; en blau clar, l’ampliació del pont sobre el Ripoll i la rotonda. En groc, la resta de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.